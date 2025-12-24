Movil - LB1A -
    diciembre 24, 2025 | 17:54
    Envía Claudia Sheinbaum mensaje de Navidad con llamado a la unidad y los valores

    México

    POR Redacción ADN / Agencias
    La presidenta destacó la esperanza, el amor y la fraternidad como ejes para las familias mexicanas.

    Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje con motivo de la Nochebuena y la Navidad, en el que destacó la importancia de la unidad familiar, los valores y el amor al país, como pilares para la convivencia y la vida pública nacional.

    En su mensaje, la mandataria subrayó que estas fechas representan un momento de esperanza y fraternidad para las familias mexicanas, al tiempo que llamó a fortalecer los lazos sociales y el compromiso colectivo con México.

    “Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país. Lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por nuestro querido México”.

    El pronunciamiento se dio en el marco de las celebraciones decembrinas, cuando millones de familias se reúnen para conmemorar la Navidad, en un contexto social marcado por retos económicos y de seguridad, pero también por llamados a la cohesión social.

    El mensaje presidencial se enmarca en una tradición institucional de dirigirse a la ciudadanía durante fechas significativas, con énfasis en principios como la solidaridad, la convivencia pacífica y el respeto entre las personas, considerados fundamentales para el desarrollo del país.

    Galería

