Encabeza Claudia Sheinbaum conmemoración del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad

Publicidad - LB2 -

Presidenta refrenda lealtad de las Fuerzas Armadas a las instituciones y al pueblo de México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en el Zócalo capitalino la ceremonia conmemorativa por el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, uno de los actos cívico-militares más emblemáticos de la historia nacional.

Durante el evento, Sheinbaum develó una placa conmemorativa en la lateral del Palacio de Bellas Artes, en honor al teniente alumno de Estado Mayor Gerardo Ríos Covarrubias, quien perdió la vida durante la escolta al presidente Francisco I. Madero, el 9 de febrero de 1913, en el trayecto del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional.

- Publicidad - HP1

Como parte del acto solemne, la mandataria realizó el pase de Lista de Honor a los Héroes de las Gestas Heroicas de 1847 y 1914 del Heroico Colegio Militar, así como a integrantes del Colegio Naval, en un ejercicio de memoria histórica sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía nacional.

En su mensaje, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, reafirmó la lealtad institucional del Ejército mexicano y su respaldo al orden constitucional.

“Las Fuerzas Armadas son siempre leales y seguirán caminando junto a la Presidenta, respaldando a las instituciones de la República y acompañando al pueblo de México”, expresó.

El titular de la Sedena subrayó que la lealtad al pueblo es la fortaleza de la patria, e hizo un llamado a la unidad nacional entre sociedad, Gobierno y Fuerzas Armadas para enfrentar los retos que amenazan el bienestar y la seguridad del país.

“Con valentía y lealtad seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad nacional: la integridad, independencia y soberanía nacional”, añadió.

La ceremonia incluyó la declamación de poesía cívica por cadetes del Heroico Colegio Militar y una salva de fusilería a cargo de 12 compañías de la institución castrense, como parte del protocolo oficial.

Al acto asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado, así como representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, entre ellos las presidencias de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados, además del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una muestra de unidad republicana en torno a esta conmemoración histórica.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.