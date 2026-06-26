Despliega México ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que fueron enviados insumos médicos, equipo de rescate y personal especializado para atender la emergencia.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela, luego de sostener una conversación telefónica con la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez.

La mandataria señaló que durante la llamada expresó sus condolencias por las víctimas y reiteró el respaldo del Gobierno de México al pueblo venezolano ante la emergencia ocasionada por los dos sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

“México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales. En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”.

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Sheinbaum detalló que la ayuda enviada arribó a Venezuela la noche del jueves 25 de junio e incluye 10.7 toneladas de insumos médicos, 8.4 toneladas de herramientas y equipo, así como 250 efectivos militares y 18 binomios caninos del agrupamiento “Yumare”, quienes participarán en las labores de búsqueda y rescate.

La Secretaría de la Defensa Nacional movilizó tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado del apoyo. Dos aviones Boeing 737-800 transportaron personal médico, enfermeros, camilleros, especialistas en búsqueda y rescate, binomios caninos, herramientas y parte de los insumos médicos.

Un tercer avión C-130 Hércules trasladó ocho toneladas de medicamentos y cuatro toneladas de equipo y material destinado a las labores de rescate y salvamento, como parte de la respuesta del Gobierno de México a la emergencia humanitaria.

“Expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano”, señaló la presidenta.

La mandataria indicó que el Gobierno de México permanecerá atento a las necesidades que puedan surgir en Venezuela para valorar el envío de apoyo adicional conforme evolucione la situación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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