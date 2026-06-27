Declara DEA al Cártel de Sinaloa y al CJNG como su prioridad número uno

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El director de la agencia antidrogas de Estados Unidos afirmó que intensificará la ofensiva contra ambos grupos criminales por su papel en la crisis del fentanilo.

Washington (ADN/Arturo Hernández) – La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) declaró al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la principal prioridad de sus operaciones contra el narcotráfico, al considerar que ambos grupos son los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

El director de la DEA, Terrance Cole, aseguró que la agencia empleará todos sus recursos para combatir a las organizaciones criminales y sostuvo que la crisis del fentanilo representa una amenaza sin precedentes para Estados Unidos.

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“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA”.

Cole afirmó que la corporación continuará ampliando sus operaciones a nivel internacional para perseguir a quienes calificó como responsables de la distribución de esta droga sintética, al tiempo que destacó los decomisos realizados durante la actual administración estadounidense.

De acuerdo con el funcionario, durante la administración del presidente Donald Trump se han asegurado alrededor de 14 mil kilogramos de pastillas de fentanilo, cantidad que, según estimaciones de la agencia, equivale a aproximadamente 478 millones de dosis potencialmente letales.

“Vamos a cazar a los terroristas extranjeros responsables de la crisis del fentanilo”, expresó el titular de la DEA en un mensaje difundido a través de las redes sociales oficiales de la agencia.

Las declaraciones se producen seis semanas después de la reunión sostenida en Washington entre Terrance Cole y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, encuentro que ambas partes presentaron como un paso para fortalecer la cooperación bilateral en materia de inteligencia y combate al crimen organizado.

La estrategia de colaboración entre ambos países ocurre mientras el Gobierno de México mantiene su postura de rechazar el despliegue de tropas estadounidenses en territorio nacional para enfrentar a los grupos delictivos, una propuesta planteada por el presidente Donald Trump y descartada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que la cooperación en seguridad debe respetar la soberanía nacional.

Con información de El País.

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