Convierte Sheinbaum al INEHRM en instituto de investigación y docencia de la Secihti

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La nueva institución ofrecerá licenciaturas, maestrías, diplomados y seminarios con enfoque en historia, ciencias sociales y administración pública.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para transformar al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en un instituto de investigación y docencia adscrito a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), con el objetivo de ampliar su oferta académica y fortalecer la formación en ciencias sociales y humanidades.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que la decisión coincide con el octavo aniversario del triunfo electoral del movimiento de la Cuarta Transformación y afirmó que la nueva etapa del instituto busca fortalecer la investigación histórica y la educación pública.

“Hace 8 años fue el triunfo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, 1º de julio, y la manera de reconocerlo, el triunfo del pueblo, pues es este Instituto”.

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La nueva institución impartirá licenciaturas en Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, así como en Administración Pública y Buen Gobierno, además de maestrías en Humanismo Mexicano, Estudios de Género y Feminismos, y Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria. También ofrecerá especialidades, diplomados con valor curricular y seminarios permanentes sobre temas contemporáneos.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que el nuevo modelo permitirá formar especialistas comprometidos con el análisis del país y fortalecer la memoria histórica como un bien público.

“Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo deben ser una barrera moral”.

El director general del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinosa, informó que las licenciaturas se impartirán bajo un esquema híbrido, con clases presenciales y a distancia, mientras que los programas de posgrado estarán orientados a vincular la formación académica con los retos sociales, económicos, políticos y culturales del país.

Además de la oferta educativa, el instituto desarrollará proyectos de investigación, publicaciones de acceso gratuito y espacios permanentes para el análisis de asuntos nacionales e internacionales, incluyendo geopolítica, integración latinoamericana, derechos humanos, migración, inteligencia artificial y medio ambiente.

La convocatoria de ingreso será publicada durante julio, las solicitudes se recibirán ese mismo mes, el curso propedéutico iniciará en agosto y las actividades académicas comenzarán en septiembre en la sede ubicada en la calle Guatemala 80, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. También se prevé habilitar un segundo espacio en el exconvento de Jesús María, actualmente en proceso de restauración.