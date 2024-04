Claudia Sheinbaum apuesta a una 4T con más apoyo para el campo

Publicidad - LB2 -

Actopan, Hidalgo .- ’’Va a haber apoyo para el campo, créditos, acuerdos entre productor y comercializador para disminuir a los intermediarios y también vamos a apoyar con financiamiento y la Ley Nacional de Aguas que hay que modificar’’, fue el mensaje que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) compartió al anunciar los apoyos que se le brindará a los campesinos, campesinas, ejidatarios, ejidatarias, agricultores, agricultoras y más en el segundo piso de la 4T.

’’Hay que recuperar el financiamiento para el campo y lo vamos a recuperar a tasas bajas para que pueda haber apoyos para comprar maquinaria, para que haya desarrollo, a precios accesibles los créditos para todos los campesinos, campesinas, ejidatarios para los distritos de riego’’, agregó.

Asimismo, en apoyo al campo mexicano Claudia Sheinbaum anunció que enviará una carta al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para establecer tarifas justas de luz; en este mismo sentido aseveró que a su llegada a la Presidencia de la República impulsará la colocación de paneles fotovoltaicos para el riego. También expuso la creación de un Plan Nacional Hídrico, a través del cual se buscará tecnificar el uso del agua para atender la problemática actual de abastecimiento.

’’Necesitamos organizar el agua, porque hay algunos que acaparan mucho y a otros que les toca poco, por eso una de mis propuestas, – y nos vamos a sentar con ustedes –, es que modifiquemos la Ley Nacional de Aguas, porque se acapara mucho por unos y luego tienen los derechos, tienen las concesiones y ellos mismos pueden comercializar y nosotros necesitamos, frente a un recurso escaso como ahora el agua, distribuirla adecuadamente’’, puntualizó.

Entre otros de los apoyos a quienes se dedican al campo, la candidata de la 4T a la Presidencia de la República anunció la eliminación del intermediarismo para que de esa manera haya precios más justos en los granos para la cosecha.

’’Tenemos que resolver ese problema del intermediarismo, y eso se resuelve poniendo en contacto directo a los comercializadores con los productores’’, aseveró.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum enlistó algunos de los proyectos que impulsará en su gobierno para continuar transformando Hidalgo como será la construcción de caminos sacacosechas, la ampliación del tren de Buenavista hacía Pachuca para mejorar la conectividad del estado; así como el cuidado de las tarifas de recursos como los hidrocarburos, tal es el caso de las gasolinas, ’’no van a regresar los gasolinazos, eso sí, si llega el PRIAN van a regresar los gasolinazos’’.

Ante el pueblo de Actopan, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad dentro del movimiento de la 4T pues aseveró que sin importar cual sea el partido que te representa, lo más importante es seguir luchando por el bienestar, la democracia y los derechos del pueblo.

’’No importa de qué partido seamos si somos del movimiento, de los partidos del movimiento (…) Aquí defendemos un proyecto, el proyecto de transformación, el proyecto que le pertenece al pueblo de México’’, manifestó.

En este mismo sentido, Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República y Coordinador de Enlace Territorial, reconoció que con la llegada de la 4T se atenderán aquellas necesidades del estado impulsando apoyos a diferentes sectores como al campo, sin embargo, destacó que es vital la unidad para continuar con la transformación que comenzó en la entidad.

’’Nada de división al interior de nuestro movimiento, es más importante la República que cualquier interés personal o de grupo’’, expuso.

Por su parte, Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno, candidata a Diputada Federal por el Distrito 3 – Actopan; reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno, cuyos resultados mostraron que ‘’es una mujer muy fuerte, pero además de fuerte, está llena de amor y solidaridad con el pueblo de México’’.

En su intervención, Simey Olvera Bautista, candidata a Senadora por Hidalgo hizo un llamado a no creer en las mentiras de la oposición, pues destacó que en comparación a los gobiernos del neoliberalismo el dinero no está en los privilegios, sino que está en el pueblo de México.

’’Que no confunda la oposición, ellos no defendieron nada, que no confundan los de la mafia del poder diciendo que: ‘’Ahora sí’’, por eso nos dejaron el estado casi en ruinas pero Andrés Manuel lo saco adelante y con la doctora Claudia Sheinbaum construiremos el segundo piso de la Cuarta Transformación’’, puntualizó.

Al encuentro con el pueblo de Actopan, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Manuel Velasco, Senador de la República y Coordinador de Alianzas; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato a Senador por Hidalgo; Cesar Cravioto Romero, Senador de la República y Representante Nacional y Marco Antonio Rico, presidente estatal de Morena.

