Busca Fiscalía a presunto agresor por intento de feminicidio; activan alerta en Chihuahua

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Ofrecen recompensa de 500 mil pesos por información sobre su paradero tras agresión ocurrida en Chiapas.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades de Chiapas activaron una búsqueda a nivel nacional para localizar a Pablo Ruiz Córdova, señalado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras agredir brutalmente a su pareja en el municipio de Cintalapa.

El fiscal general de ese estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información útil para dar con el paradero del presunto responsable, quien permanece prófugo desde el pasado lunes.

La búsqueda se extendió a distintas entidades del país, especialmente en las fronteras norte y sur, ante la posibilidad de que el sujeto intente salir de México.

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Como parte de las acciones, se solicitó la colaboración de la Fiscalía de Chihuahua, al considerar que el agresor podría haberse desplazado hacia esa entidad, dada su cercanía con la frontera.

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió en la colonia Manguitos, donde tras una discusión, el hombre atacó a su pareja de 27 años con un machete, causándole la amputación de ambas manos frente a sus hijos.

La víctima permanece hospitalizada en estado grave, bajo atención médica en Tuxtla Gutiérrez, mientras continúan las investigaciones para ubicar al responsable.

El fiscal explicó que se formalizó un acuerdo de recompensa como parte de las estrategias para acelerar su localización, además de hacer un llamado a la ciudadanía para colaborar con información, garantizando confidencialidad.

El caso ha generado conmoción y movilización institucional, al tratarse de un hecho de violencia extrema, por lo que autoridades mantienen coordinación interinstitucional para lograr la captura del presunto agresor.

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