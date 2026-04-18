Detienen a menor tras atacar con arma blanca a su novio en la colonia Chaveña

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El joven fue trasladado en estado grave a recibir atención médica tras la agresión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Una menor de 17 años fue detenida por autoridades municipales tras presuntamente agredir con un cuchillo a su novio, también menor de edad, en hechos registrados en la colonia Chaveña.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Artículo 123, donde agentes municipales atendieron el reporte y se entrevistaron con el padre del joven lesionado, quien señaló a la adolescente como responsable del ataque tras una discusión.

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De acuerdo con el informe preliminar, la joven fue localizada a pocos metros del lugar y presentaba un estado de intoxicación, por lo que al ser revisada se le aseguró un cuchillo de cocina presuntamente utilizado en la agresión.

La menor fue detenida bajo el cargo de intento de homicidio.

El joven lesionado sufrió una herida en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se reporta en estado grave, aunque estable, bajo atención médica especializada.

Las autoridades procedieron con la puesta a disposición de la adolescente ante la instancia correspondiente, donde se determinará su situación legal conforme a los protocolos aplicables a menores de edad.

El caso quedó bajo investigación, a fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y deslindar responsabilidades.

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