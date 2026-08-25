Asume Nora Ruvalcaba coordinación de la 4T en Aguascalientes con respaldo de Morena, PVEM y PT

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Ariadna Montiel le tomó protesta y Citlalli Hernández presentó su designación en uno de los cuatro estados que aún gobierna el PAN.

Aguascalientes, Ags. (ADN/Staff) – Nora Ruvalcaba Gámez asumió la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

La presentación de Ruvalcaba estuvo a cargo de Citlalli Hernández, mientras que Ariadna Montiel le tomó protesta y le encomendó encabezar los trabajos de coordinación política y territorial en la entidad.

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La designación adquiere relevancia dentro de la estrategia nacional de la llamada Cuarta Transformación, debido a que Aguascalientes es uno de los cuatro estados del país que permanecen actualmente bajo un gobierno emanado del Partido Acción Nacional.

Ruvalcaba tendrá la tarea de articular a las estructuras de Morena y de sus aliados, además de coordinar recorridos, reuniones y actividades encaminadas a fortalecer la presencia política del movimiento en el estado.

El respaldo conjunto del PVEM y el PT amplía el alcance de la coordinación, al incorporar desde esta etapa a las fuerzas que han acompañado a Morena en distintos procesos electorales y legislativos a nivel nacional.

La encomienda también contempla fortalecer la organización territorial, sumar liderazgos locales y mantener presencia en los municipios de Aguascalientes, en un escenario en el que los partidos comienzan a definir posiciones rumbo a los siguientes procesos electorales.

Ruvalcaba es profesora de educación primaria, licenciada en Ciencias Sociales y licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional, además de contar con una trayectoria de más de tres décadas en la docencia. En el ámbito público ha sido regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes, diputada local, delegada federal de Programas para el Desarrollo y subsecretaria de Educación Media Superior del Gobierno de México.

Su carrera partidista inició en el PRD y posteriormente se incorporó a Morena, donde fue una de las fundadoras del movimiento en Aguascalientes y encabezó su dirigencia estatal. También ha competido en tres ocasiones por la gubernatura de la entidad, en 2010, 2016 y 2022, y desde 2024 llegó al Senado de la República por el principio de primera minoría.

Con esta designación, Nora Ruvalcaba se consolida como una de las principales figuras de la 4T en Aguascalientes, al asumir una coordinación respaldada por Morena, PVEM y PT y enfocada en fortalecer la estructura política del bloque en el estado.