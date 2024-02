Aprueba el INAH proyecto de muografía NAUM para uso arqueológico en Latinoamérica

Publicidad - LB2 -

Proyecto NAUM aprobado por INAH para uso arqueológico. Financiado por UNAM y NSF, colaboración con Fermilab y universidades.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El pasado mes de julio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del país latinoamericano dio su aprobación al proyecto internacional Muografía para usos Arqueológicos no Invasiva (NAUM, por sus siglas en inglés). Este proyecto, financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, tiene como objetivo principal utilizar la tecnología de muografía para estudiar la estructura interna de sitios arqueológicos en América Latina.

La muografía es una técnica no invasiva que utiliza partículas subatómicas llamadas muones para escanear objetos y estructuras. Estas partículas son generadas por la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera y pueden penetrar a través de materiales sólidos, permitiendo obtener imágenes de su interior. En el caso de los sitios arqueológicos, esta tecnología puede ser utilizada para detectar cavidades, túneles o estructuras ocultas bajo la superficie sin la necesidad de realizar excavaciones.

El proyecto NAUM cuenta con la participación de diferentes instituciones y universidades de renombre, entre ellas el Laboratorio Nacional del Acelerador Fermi (Fermilab), el Instituto de Física de la UNAM, la universidad Dominican, la universidad de Virginia y la universidad Estatal de Chicago. Juntos, buscan aplicar la muografía en diferentes sitios arqueológicos de México y otros países de América Latina, con el fin de obtener nueva información sobre su estructura y posibles hallazgos ocultos.

Según explican los investigadores, una de las ventajas de la muografía es que no causa ningún daño a los sitios arqueológicos, lo que la convierte en una técnica respetuosa con el patrimonio cultural. Además, al ser una tecnología no invasiva, puede ser utilizada en lugares de difícil acceso o en aquellos donde no se pueden realizar excavaciones debido a restricciones ambientales o culturales.

El uso de la muografía en la arqueología no es nuevo, ya que en los últimos años ha sido aplicada en diferentes proyectos alrededor del mundo con resultados prometedores. Sin embargo, el proyecto NAUM es el primero en América Latina en utilizar esta técnica de manera sistemática y con la colaboración de múltiples instituciones.

El equipo de investigadores espera que los resultados obtenidos a través de la muografía puedan aportar nuevas perspectivas y datos sobre la historia y la cultura de la región. Además, se espera que esta tecnología sea una herramienta útil para la conservación y protección del patrimonio arqueológico, al permitir detectar posibles daños o amenazas antes de que sean visibles a simple vista.

Con la aprobación del INAH, el proyecto NAUM está listo para iniciar sus investigaciones en diferentes sitios arqueológicos de América Latina. Se espera que los primeros resultados sean publicados en los próximos años y que la muografía se convierta en una técnica cada vez más utilizada en la arqueología y en la preservación del patrimonio cultural.

