Anuncia Sheinbaum tope voluntario al precio del diésel en México

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El acuerdo con gasolineros busca contener la inflación ante alzas recientes en combustibles.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo con el sector gasolinero para establecer un tope voluntario al precio del diésel, en respuesta al incremento que ha llevado el combustible hasta los 30 pesos por litro en algunas regiones del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el acuerdo no será obligatorio, sino resultado de consensos con empresarios del sector, con el objetivo de evitar presiones adicionales en la inflación, especialmente en el transporte de mercancías.

“Se aceptó un tope voluntario… está sobre los 28.50 y les dije yo es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando”.

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El diésel es considerado un insumo clave para el transporte de carga, por lo que su encarecimiento impacta directamente en los precios de bienes y servicios, particularmente en alimentos y productos de consumo básico.

En ese contexto, Sheinbaum indicó que su gobierno también analiza medidas para contener el alza en productos de la canasta básica, luego de incrementos recientes en alimentos como jitomate, limón y pollo, atribuidos a factores climáticos y a la demanda internacional.

“Es temporal… en estos productos es algo estacional, no es algo que pensemos que va a continuar para todo el año”.

De acuerdo con datos recientes, la inflación anual alcanzó 4.63% en la primera quincena de marzo, su nivel más alto desde octubre de 2024, lo que ha generado presiones en distintos sectores económicos.

La presidenta sostuvo que la economía mexicana mantiene estabilidad, al señalar que el peso ha mostrado fortaleza frente a otras divisas, aunque reconoció la necesidad de atender factores estructurales que inciden en el comportamiento de precios.

El anuncio se suma a estrategias previas como el control voluntario en el precio de la gasolina Magna, en un intento por amortiguar el impacto de los energéticos en la economía nacional.