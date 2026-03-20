Anuncia Sheinbaum inversión en infraestructura carretera y hospitalaria en Quintana Roo

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El Gobierno de México destinará más de 5 mil millones de pesos para obras viales, educativas y de salud en la entidad.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México anunció una inversión de 5 mil 988 millones de pesos en infraestructura carretera, educativa y hospitalaria en Quintana Roo, como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo regional.

Durante la conferencia presidencial, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo informó que los recursos se destinarán a proyectos como la conclusión del Puente Nichupté, la construcción del Entronque Kukulcán, la carretera Cancún-Isla Blanca y el ramal Javier Rojo Gómez, además de infraestructura educativa.

“Estamos haciendo particularmente hacia el sur del estado una reparación de todas las carreteras federales (…) y estamos con toda la infraestructura hospitalaria que es muy importante”.

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El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que esta inversión generará casi 18 mil empleos directos e indirectos, además de incluir el programa de conservación carretera que contempla la intervención de 991 kilómetros de la red federal libre de peaje.

Entre las obras destacadas, el Puente Nichupté presenta un avance del 96 por ciento y se prevé su conclusión a finales de abril, mientras que el Entronque Kukulcán iniciará posteriormente con proyección de terminar en diciembre. Asimismo, en abril comenzará la construcción de la carretera Cancún-Isla Blanca, que incorporará tecnologías con uso de sargazo.

En materia educativa, se anunció la construcción del Bachillerato Tecnológico de Playa del Carmen con capacidad para 900 estudiantes, así como el fortalecimiento de un plantel en Bacalar.

Por otra parte, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que se impulsa un plan de infraestructura hospitalaria con inversión cercana a 5 mil millones de pesos, que incluye la construcción de una Torre de Especialidades en Cancún, con 100 camas y 26 especialidades médicas.

También se contempla la reconversión del antiguo hospital general en un Hospital Materno Infantil, así como la edificación de nuevos hospitales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, además de la modernización de 10 unidades médicas.

El funcionario agregó que estas acciones se acompañan del fortalecimiento del personal de salud, con la contratación de 115 especialistas y personal de enfermería, lo que permitirá ampliar la cobertura y operación de servicios médicos en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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