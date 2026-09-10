Amplía Sheinbaum facilidades fiscales y créditos para micro y pequeñas empresas

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El Paquete Económico 2027 contempla ampliar el RESICO, simplificar trámites y abrir opciones de financiamiento

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las facilidades fiscales, beneficios administrativos y opciones de financiamiento para micro y pequeñas empresas contempladas en el Paquete Económico 2027 buscan fortalecer el bienestar y responder a planteamientos del sector empresarial.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal señaló que las medidas forman parte de un esquema coordinado entre el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Nacional Financiera.

“Ahora estamos dando todavía más facilidades e incluso aumentando el rango de los que entran al RESICO. Ese es el beneficio para las micro y pequeñas empresas”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

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El SAT plantea aumentar el rango de ingresos anuales para ingresar al Régimen Simplificado de Confianza, con el fin de que más personas y empresas puedan acceder a beneficios en el pago de impuestos y a mecanismos de cumplimiento más sencillos.

De acuerdo con la propuesta, para personas físicas el límite de ingresos anuales pasaría de 3.5 a 5 millones de pesos, mientras que para empresas aumentaría de 35 a 50 millones de pesos. En el sector primario, los ingresos exentos del ISR subirían de 900 mil pesos a 1 millón de pesos.

El esquema también prevé la opción de pagos trimestrales del ISR en lugar de mensuales, así como pagos a plazos para contribuyentes que no hayan presentado pagos mensuales, sin que ello implique dejar de tributar en el RESICO.

Para personas y empresas se contempla un pago simplificado del IVA con tasa efectiva directa de 7 por ciento sobre el ingreso, además de una sola declaración para cubrir ISR e IVA, como parte de las medidas de simplificación fiscal.

En materia de seguridad social, el IMSS informó que se reducirá la carga administrativa para microempresas mediante un registro digital que requerirá 14 campos adicionales a la e.firma del SAT, en lugar de los 80 campos que se solicitaban anteriormente.

También se proyecta una contribución integrada para realizar en un solo pago el ISR y las cuotas de seguridad social en un único portal, así como la habilitación de herramientas digitales para movimientos patronales, pagos de cuotas, reactivación de registros y orientación preventiva durante el primer año.

La Secretaría del Trabajo impulsará una simplificación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas, al pasar de ocho trámites a uno para la inscripción, con acreditación mediante e.firma y reducción del tiempo de respuesta de 20 a 5 días hábiles.

En el componente financiero, Nacional Financiera ofrecerá créditos para micro y medianas empresas, entre ellos Micro Negocio, hasta por 500 mil pesos; Mi Primer Crédito, hasta por 5 millones de pesos; y Eco Crédito, para sustituir equipos de alto consumo energético por opciones más sustentables.

Para PyMES más consolidadas, se contemplan créditos empresariales de hasta 20 millones de pesos mediante NAFIN y hasta 30 millones de pesos, o su equivalente en dólares, mediante Bancomext.

El Gobierno de México informó que en lo que va de la administración se han otorgado 112 mil 983 créditos por un monto cercano a 315 mil millones de pesos, además de más de 50 mil horas de capacitación gratuita en hasta ocho lenguas indígenas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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