Arranca proceso electoral 2026-2027 con más de 19 mil cargos en disputa

Publicidad - LB2 -

El INE inicia la organización de la elección federal y 32 procesos concurrentes, con seguridad, austeridad y desinformación entre los principales retos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Instituto Nacional Electoral puso en marcha este jueves el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con el que comenzará la organización de la elección de 500 diputaciones federales y la coordinación de comicios concurrentes en las 32 entidades del país.

El proceso contempla la renovación de 19 mil 609 cargos de elección popular entre puestos federales y locales, además de una estructura operativa que incluye 505 actividades, 153 procedimientos y 44 procesos institucionales.

- Publicidad - HP1

La jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027, mientras que los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio.

A partir de este mes comenzará también la instalación de los órganos desconcentrados del INE. Los 32 consejos locales deberán quedar integrados el 30 de septiembre y los 300 consejos distritales el 30 de noviembre.

Entre octubre y noviembre se recibirán las manifestaciones de intención de candidaturas independientes, mientras que el proceso de selección de ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla comenzará en febrero de 2027.

Uno de los retos centrales será la seguridad. El INE deberá coordinarse con autoridades federales y estatales para proteger instalaciones, personal electoral, candidatos y jornadas de campaña en regiones donde operan organizaciones criminales.

La austeridad presupuestal representa otro desafío para la organización. El Instituto deberá cubrir simultáneamente la elección federal y los procesos concurrentes de las 32 entidades, en un escenario de presión sobre el gasto público y revisión de recursos para organismos autónomos.

El proceso también estará marcado por el crecimiento de contenidos generados mediante inteligencia artificial, campañas de desinformación y material manipulado en redes sociales. El propio INE ha comenzado a desarrollar lineamientos para identificar y enfrentar este tipo de contenidos durante la contienda.

La observación electoral comenzó formalmente con el arranque del proceso y también quedó abierto el registro de visitantes extranjeros interesados en seguir el desarrollo de las elecciones.

El inicio del proceso electoral no significa que las campañas hayan comenzado. Las etapas de precampaña, registro de candidaturas y campaña se desarrollarán conforme al calendario aprobado por el Consejo General.