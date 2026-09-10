Eliminará Federación en 2027 fondo para municipios por regularización de autos usados

Publicidad - LB2 -

La ciudad dejará de recibir recursos ligados a la regularización de autos usados; entre 2022 y 2025 captó cerca de 495 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez perderá en 2027 una fuente extraordinaria de recursos para pavimentación que durante cuatro años estuvo ligada al programa federal de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

Entre 2022 y 2025, el municipio recibió alrededor de 495 millones de pesos por este mecanismo, recursos que fueron destinados principalmente a pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de vialidades.

- Publicidad - HP1

La bolsa se alimentaba con el pago de 2 mil 500 pesos por cada vehículo regularizado, dentro de un programa federal que permitió incorporar legalmente millones de automóviles de procedencia extranjera.

En Juárez, esos ingresos representaron una fuente adicional para financiar obra vial sin recurrir exclusivamente a recursos municipales ordinarios.

El programa federal concluyó el 31 de diciembre de 2025, por lo que dejó de generar nuevas captaciones durante 2026. Sin embargo, algunos recursos acumulados del cierre del programa todavía pudieron ser transferidos o ejercidos durante este año.

La diferencia llegará en 2027, cuando ya no exista una nueva bolsa derivada de regularizaciones y el municipio tenga que sustituir ese ingreso con recursos propios, participaciones u otras fuentes de financiamiento.

Chihuahua fue una de las entidades que más recursos recibió durante la vigencia del programa, debido al alto número de vehículos de procedencia extranjera regularizados en municipios fronterizos.

En el caso de Juárez, parte de ese dinero fue aplicado en vialidades de alto tránsito y en programas de rehabilitación urbana.

La desaparición del fondo no implica que el municipio deje de recibir participaciones federales ni recursos ordinarios para obra pública. El efecto se concentra exclusivamente en la fuente extraordinaria generada por la regularización de vehículos.

Tampoco significa que se esté retirando en 2027 un recurso permanente ya garantizado. Se trata de una bolsa que dependía directamente de un programa temporal y de la recaudación generada por cada trámite.

El reto presupuestal para el Ayuntamiento será cubrir con otras fuentes los proyectos de pavimentación que durante cuatro años contaron con este ingreso adicional.