Ahorros del gobierno permiten continuidad de Programas para el Bienestar, afirma AMLO

Durante su gira de trabajo por Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que los ahorros que fomenta el Gobierno de la Cuarta Transformación al no permitir la corrupción ni los lujos dan continuidad a los Programas para el Bienestar.



Ciudad de México. – “Ahora que no se permite la corrupción, estamos ahorrando muchísimo dinero, pero no son cientos de millones, son miles de millones de pesos, porque se dedicaban a saquear al país. A la corrupción hay que combatirla, no solo por razones de índole moral, sino porque hay ahorros y, con eso, se puede desarrollar el desarrollo, el bienestar del pueblo”, subrayó.

En la supervisión del Plan de Salud en Tlaxcala, el mandatario resaltó que los Programas para el Bienestar benefician a:

11 mil 907 personas de 18 a 29 años inscritas en Jóvenes Construyendo el Futuro.

2 mil 293 estudiantes a través de la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior.

48 mil 743 alumnos de bachillerato con becas.

35 mil 451 estudiantes de educación básica con becas.

590 planteles educativos incorporados al programa La Escuela Es Nuestra.

99 mil 820 adultos mayores y 10 mil 417 niñas y niños con discapacidad obtienen pensión.

3 mil 246 familias con vivienda.

5 mil personas dentro del programa Sembrando Vida.

23 mil 214 productores con fertilizantes gratuitos.

Además, se han creado tres universidades públicas en la entidad.

El jefe del Ejecutivo anunció el acuerdo con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para ofrecer una pensión universal dirigida a las personas con discapacidad de la entidad y protegerlas desde la infancia hasta la vejez.

En el Hospital IMSS Bienestar de Tzompantepec, el presidente López Obrador refirió que este plan de federalización en materia de salud garantiza el derecho del pueblo a recibir atención médica de primer orden.

El propósito del Plan de Salud para el Bienestar, dijo, es garantizar consultas médicas con personal general y especializado en todas las unidades con especial énfasis en zonas apartadas del país.

“Lo vamos a lograr porque estamos haciendo convocatorias para ofrecer plazas a médicos, especialistas y vamos a recurrir a traer médicos y especialistas si hacen falta”, señaló.

Realizó la entrega simbólica de dos bases incorporadas a IMSS Bienestar a los auxiliares de enfermería general, Marlyn García Salas y Miguel Ángel Vázquez Sánchez.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, reconoció la colaboración del gobierno estatal en este proceso de transformación del sistema de salud.

“Debimos actuar pronto, con mucha decisión y en equipo con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien reconocemos que su visión es a favor de la gente de Tlaxcala. (…) Hoy venimos a ver los avances, estamos muy comprometidos en las diferentes áreas del gobierno federal para que los proyectos de equipamiento estén pronto aquí”, argumentó.

Gobierno de México impulsa producción y creación de empleos para cuidar economía popular

El presidente López Obrador apuntó que la federación enfoca sus esfuerzos en cuidar la economía a través del impulso a las actividades productivas, así como la creación de empleos ante el contexto internacional adverso.

“Se están construyendo grandes obras de infraestructura en todo el país y también estamos rescatando la industria petrolera, la industria eléctrica, que ya estaban en bancarrota. (…) Ahora ya es distinto, es otra política, estamos rehabilitando las refinerías que nos dejaron en mal estado”, acotó.

Recordó la rehabilitación de las seis refinerías, la creación de Olmeca, la nueva refinería en Paraíso, Tabasco, y la reciente compra de Deer Park en Texas, las cuales contribuyen a alcanzar la autosuficiencia energética en el país.

Ante los efectos por la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia y Ucrania, el mandatario aseguró que México no aumentará las tarifas de energía eléctrica y mantendrá los precios de los combustibles con el objetivo de contener la inflación.

Asistieron al evento, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar; la titular del Programa IMSS Bienestar, Gisela Lara Saldaña; el presidente municipal de Tzompantepec, Manuel Ramos Montiel y la directora del Hospital IMSS Bienestar Tzompantepec, Sofía Romero Hernández.