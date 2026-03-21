Afirma Sheinbaum vigencia de Juárez y reconoce a Margarita Maza como embajadora histórica

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La presidenta conmemoró el 220 aniversario del natalicio del Benemérito en Guelatao, Oaxaca.

Guelatao de Juárez, Oax. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el legado de Benito Juárez se mantiene vigente en la vida pública del país, al conmemorar el 220 aniversario de su natalicio, donde además firmó el decreto que reconoce a Margarita Maza como Primera Embajadora Histórica de México.

Durante la ceremonia, la mandataria destacó que los principios del Benemérito de las Américas continúan orientando las decisiones de gobierno, particularmente en temas de soberanía, justicia e igualdad ante la ley.

“El ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que gobernar es decidir con principios, transformar es enfrentar resistencias”, expresó.

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Como parte del reconocimiento a Margarita Maza, Sheinbaum subrayó su papel durante la intervención francesa, cuando fungió como representante de México en Estados Unidos, lo que motivó su declaratoria como figura histórica en la diplomacia nacional.

“Hoy firmamos un Decreto… porque Margarita jugó un papel fundamental durante la invasión francesa en Estados Unidos como nuestra Embajadora”, señaló.

En el marco del evento, la presidenta develó una escultura de Margarita Maza en Guelatao, además de presentar un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y cancelar una estampilla postal en su honor.

Asimismo, se realizó una guardia de honor en memoria de Benito Juárez, acompañada de actividades culturales, entre ellas la declamación de un poema por parte de un estudiante local.

Durante la ceremonia, autoridades federales, estatales y municipales coincidieron en destacar la relevancia histórica de Juárez y su papel en la consolidación del Estado mexicano, así como la reivindicación del papel de las mujeres en la historia nacional, impulsada en la actual administración.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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