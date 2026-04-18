Afirma Sheinbaum que libertad requiere justicia social en cumbre internacional

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La presidenta de México participa en foro en Barcelona y plantea agenda contra desigualdad y conflictos.

Ciudad de México (ADN/Arturo hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la libertad carece de sentido si no está acompañada de justicia social, durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, España.

En el encuentro internacional, la mandataria mexicana coincidió con líderes como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quienes abordó la necesidad de fortalecer la democracia frente al avance de movimientos extremistas.

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Durante su mensaje, Sheinbaum vinculó la crisis de las instituciones democráticas con la desigualdad económica, al plantear que los sistemas políticos deben responder a las necesidades de los sectores más vulnerables.

“La libertad es una palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”, afirmó.

Previo a su participación, la titular del Ejecutivo descartó que exista una crisis diplomática entre México y España, en el contexto de tensiones registradas en años anteriores por temas históricos, y subrayó la importancia del reconocimiento a los pueblos originarios.

Asimismo, reiteró propuestas presentadas en foros internacionales, como la creación de un fondo global para reforestación financiado con un porcentaje del gasto militar, así como una postura conjunta en contra de la intervención militar en Cuba.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan”, expresó.

La presidenta también extendió la invitación para que México sea sede de la próxima edición de la cumbre en 2027, con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo centrado en el bienestar y la inclusión social.

En su intervención, Sheinbaum destacó el contexto histórico de su elección en 2024, al señalar que representa un cambio en la vida política del país, en el marco de una mayor participación ciudadana y transformación institucional.

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