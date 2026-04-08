Advierte Concanaco riesgos por piratería rumbo al Mundial 2026 en México

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El organismo alertó que la informalidad podría afectar hasta 70 mil empleos y desplazar a negocios formales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Concanaco Servytur advirtió que la piratería y la informalidad representan un riesgo para la economía formal rumbo al Mundial 2026, al señalar que podrían afectar miles de empleos y desplazar a empresas que cumplen con la ley.

Durante su conferencia semanal, el organismo empresarial destacó que este evento internacional representa una oportunidad económica relevante para México, pero también un escenario en el que la derrama podría ser capturada por actividades ilegales si no se implementan medidas oportunas.

“El Mundial 2026 puede ser una gran oportunidad para México, pero esa oportunidad debe traducirse en beneficio para las empresas y negocios familiares que sí cumplen”

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La Confederación indicó que el impacto de la piratería en el país ya alcanza niveles significativos, con un mercado estimado en más de 63 mil millones de pesos anuales, lo que se traduce en una afectación de alrededor de 70 mil empleos formales, particularmente en sectores como el textil.

El organismo subrayó que en México el 85 por ciento de las empresas son familiares y existen aproximadamente 4.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que cualquier distorsión del mercado impacta directamente en la economía de millones de personas.

Entre los sectores más vulnerables rumbo al Mundial se encuentran el textil, deportivo, comercio minorista y mercancía promocional, donde la diferencia de precios entre productos originales y pirata puede alcanzar hasta el 70 por ciento, incentivando el consumo ilegal.

La Concanaco también señaló que el problema se agrava por los costos de operar en la formalidad, al indicar que abrir un negocio en México implica múltiples trámites y gastos elevados, además de cargas fiscales y de seguridad social que presionan a las empresas.

En este contexto, planteó una agenda enfocada en fortalecer la supervisión aduanera, agilizar trámites, proteger marcas y combatir la piratería física y digital, con el fin de garantizar condiciones equitativas para el comercio formal.

El organismo concluyó que el reto no solo es combatir la ilegalidad, sino generar condiciones para que la formalidad sea viable y competitiva, en un momento clave para la economía nacional ante la proximidad del Mundial 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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