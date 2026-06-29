Acusa senador Antonino Morales campaña de desprestigio tras publicación del New York Times

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El legislador de Morena afirmó que las versiones sobre presuntos informantes del gobierno de Estados Unidos carecen de pruebas y forman parte de una estrategia contra la Cuarta Transformación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador de Morena, Antonino Morales Toledo, rechazó las versiones publicadas por The New York Times que señalan a funcionarios de ese partido como presuntos informantes del gobierno de Estados Unidos y aseguró que forman parte de una campaña de desprestigio contra Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El legislador sostuvo que el reportaje, basado —dijo— en fuentes anónimas y sin pruebas públicas, busca desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación y favorecer intereses que perdieron privilegios durante el cambio de gobierno.

“Los mismos que perdieron contratos millonarios, condonaciones fiscales y privilegios durante el neoliberalismo, ahora recurren a la injerencia extranjera y a medios como el New York Times para intentar detener la Transformación”.

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Morales Toledo vinculó la publicación con otros acontecimientos recientes, como la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos y la rectificación realizada por El Universal tras la difusión de una entrevista apócrifa atribuida al escritor Carlos Monsiváis, al considerar que forman parte de una estrategia para construir narrativas sin sustento.

El senador retomó declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que su gobierno no protege a personas que hayan cometido delitos y que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y presentarse ante las autoridades competentes, respetando el principio constitucional de presunción de inocencia.

Asimismo, afirmó que Morena no encubre actos de corrupción o actividades ilícitas y sostuvo que quienes violen la ley deben enfrentar las consecuencias legales, aunque rechazó que se emitan juicios mediáticos sin respaldo probatorio.

Morales Toledo defendió los resultados de los gobiernos de la Cuarta Transformación, al señalar que durante este periodo se ha fortalecido la rectoría del Estado, se han impulsado políticas sociales y se ha incrementado el salario mínimo, en contraste con el modelo económico aplicado durante los gobiernos neoliberales.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y organizada para defender la soberanía nacional y anunció que recorrerá comunidades de las ocho regiones de Oaxaca para informar sobre lo que considera campañas de desinformación dirigidas contra el movimiento que representa.