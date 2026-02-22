Abaten a “El Mencho”: líder del CJNG muere en operativo federal en Jalisco

Publicidad - LB2 -

El gobernador confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes; hay disturbios y bloqueos tras el anuncio

Guadalajara, Jal. (ADN/Staff) – Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo de las fuerzas federales en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, confirmó el gobernador jalisciense Jesús Pablo Lemus Navarro.

El operativo, realizado por elementos de seguridad del Gobierno de México, logró dar muerte al capo considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, con presencia de su organización en más de 75 países, según diversos reportes internacionales y autoridades policiales.

Hasta el cierre de esta edición la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el enfrentamiento ni detalles operativos.

Disturbios y bloqueos tras la confirmación

Tras la confirmación del fallecimiento de Oseguera Cervantes se han reportado bloqueos carreteros y actos de violencia en al menos seis entidades del país, entre ellas:

Jalisco

Michoacán

Colima

Tamaulipas

Guanajuato

Aguascalientes

Reportes preliminares indican incidentes en al menos 14 municipios, con quemas de vehículos, cierres viales y bloqueos en autopistas y carreteras federales. Las zonas colindantes con Jalisco, así como la región lacustre y la costa de Michoacán, han sido los puntos donde se han concentrado mayores afectaciones viales.

Quién fue “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Durante su juventud emigró a Estados Unidos, donde fue detenido por su presunta participación en la venta de heroína y posteriormente deportado a México.

A su regreso, habría trabajado como oficial de policía en Tomatlán, Jalisco, antes de integrarse a las estructuras criminales del Cártel del Milenio, brazo operativo del Cártel de Sinaloa bajo el mando de Ignacio “Nacho” Coronel.

Tras la muerte de Coronel y la captura de líderes del Cártel del Milenio, la organización se fracturó. De esa división nació el grupo conocido como “Los Torcidos”, liderado por Oseguera Cervantes y Erik Valencia Salazar. Con el tiempo y mediante alianzas, incluido con el grupo de “Los Cuinis”, Oseguera consolidó el CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, convirtiéndose en prioridad para las autoridades federales tras la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Este suceso marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país y se espera que en las próximas horas se conozcan detalles oficiales del operativo federal y de las estrategias de seguridad que implementen las autoridades para contener la violencia registrada tras la confirmación.