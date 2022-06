Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde señaló durante la conferencia que realiza cada semana en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, que es importante continuar trabajando y evitar estar en los lugares VIP, pese a que puedan comprarlos.

“Si mucho uno o dos conciertos nada más. Yo estaré en la inauguración pero le he pedido a mi familia y a los funcionarios que no estén en primera fila, se ven mal todos en VIP aunque paguen. Con los regidores no me puedo meter pero también les hago un exhorto, y no estar con ridiculeses, hay que concentrarnos en el trabajo”, expuso.

El Presidente Pérez Cuéllar, pidió a los funcionarios continuar laborando como hasta ahora y concentrarse en ese tema, además de tomar con responsabilidad esta comisión que les fue encomendada.