El regidor Pedro Matus Peña, integrante del Ayuntamiento 2021-2024, dio a conocer esta tarde que presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por las amenazas a su integridad que ha venido recibiendo, tras la intervención de empleados de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) Zona Norte en Plazuela de Acuña, donde amenazaron con desalojar una colonia.

Ciudad Juárez, Chih .- Señaló que las amenazas se dieron luego de encabezar una reunión con habitantes de Plazuela de Acuña, a la que llegó personal de esa dependencia encabezado por Olga Loya a denostar el trabajo de gestoría que se realiza en la zona, en particular las gestiones para que la Dirección General de Asentamientos Humanos emita cartas de posesión e inicie la regularización de predios.

“Es muy delicado lo que está pasando, ahorita acabamos de interponer una denuncia porque hay un delito que se llama incitar a la violencia. Llegó la gente de Gobierno del Estado, de Desarrollo Urbano y empieza a denostar el trabajo de un servidor y a decir que las cartas de regularización y el trabajo de gestión que un servidor viene haciendo en el Ayuntamiento es inservible, que no tiene ninguna utilidad”, dijo.

Los funcionarios estatales también descalificaron el trabajo del Ayuntamiento, lo que despertó la molestia y enojo de la gente.

“Llamaron a la población a decir que no me hagan caso, que las cartas de regularización que se emiten aquí en el Ayuntamiento son inservibles y esto viene a ocasionar un problema grave. El asunto es que he recibido amenazas de muerte y en redes sociales está sonando el tema de que me van a linchar, que van a hacer algunas manifestaciones porque esto representa lesionar y lastimar a las familias juarenses en ese sector porque nos estamos burlando de ellos en el Municipio”, añadió.

Ante la situación que se presenta, indicó que presentó una denuncia ante Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable y acudirá a la ciudad de Chihuahua a buscar una entrevista con la gobernadora María Eugenia Campos, ya que la intervención de la SEDUE se da después de los eventos que encabezó ahí el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar para llevar agua a quien carece de este servicio.

“Yo quiero alzar la voz y llamar a todos los medios, así como a la población. Lo que un servidor hace siempre ha sido para beneficio de las clases trabajadoras, del pueblo en general y a raíz del evento exitoso que tuvimos, que fue lo de las pipas, que estuvo ahí el presidente Cruz Pérez Cuéllar, se han venido suscitándose cosas muy extrañas”, agregó.

Señaló que la intervención y señalamientos de la SEDUE fue desafortunada y pone en riesgo a su persona.

“Ya están las amenazas en redes sociales, de que me van a agredir, que me van a echar a golpes. Por eso a raíz de que se dio una opinión mal intencionada, no quiero pensar que haya sido así, por la poca experiencia que tenga este servidor público ha ocasionado un problema que puede ser de dimensiones más grandes”, apuntó.

Matus Peña recordó que tiene seis años trabajando en la zona de Plazuela de Acuña en busca de que se le de certidumbre legal a las familias que ahí habitan, mientras que la SEDUE Zona Norte las ha ignorado y ahora los amenaza con desalojar.

“Eso nos puso a ese sector y a esa colonia en un estado de emergencia que ahora piensa, que un servidor contribuyó para que haya un desalojo, lo cual niego ante la opinión pública, que yo tenga que ver con ese encuentro para que la gente sea despojada. Si esto llegará a suceder, será por decisión de Desarrollo Urbano del Estado y no por la Administración Municipal”, finalizó.