Inician fraudes cibernéticos con una llamada al buzón de voz

De acuerdo a la policía cibernética de la FGE, las denuncias por fraudes cibernéticos se han incrementado hasta en un 40% en la entidad, y todo empieza con una llamada que no es atendida.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – De acuerdo a las Autoridades policiacas del estado, durante los últimos meses se han incrementado las denuncias por fraude cibernético en la entidad hasta en un 40%.

La corporación policiaca, anuncio que los fraudes inician con el hackeo del whatsapp, para luego, una vez que se ha usurpado la identidad, se envían mensajes a familiares y amigos solicitando préstamos, lo que en la mayoría de las ocasiones surten efecto.

Laura Velázquez, informo que una vez desconocidos le hackearon el whatsapp enviaron mensajes a dos de sus conocidos, a los cuales, a su nombre, solicitaron prestamos por un total de 20 mil pesos.

Mientras que la señora Maritza Cansino, sufrió la clonación de su tarjeta con la que desconocidos realizaron compras de hasta 40 mil pesos, con la particularidad, de que varias de esas compras se hicieron cuando la tarjeta supuestamente ya estaba dada de baja en la institución bancaria.

De acuerdo a la página de la policía cibernética de la Fiscalía General del Estado en Chihuahua, los delincuentes tratan engancharte con una llamada donde te sacan el código de seguridad de WhatsApp que llega a tu SMS.

Pero hay otra opción y es que, si no contestas, tratan de llevar a cabo la fechoría a través de tu buzón de voz.

Buzón de voz

La joven chihuahuense que contó días atrás cómo hackean el WhatApp con llamadas, compartió que también ocurre con buzón de voz. Te llaman a altas horas de la noche para que no contestes, para así conseguir que los mande a buzón la contestadora y llevar a cabo el robo.

Compartió la joven un video de Imagen donde entrevistan a Alejandro Espinoza, elemento de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México, quien explica el modus operandi del robo por buzón de voz:

• Primero hacen llamada a altas horas de la madrugada a tu celular, esperando que no contestes.

• Suele ocurrir entre 2 o 3 de la madrugada.

• Todas las llamadas que llegue a hacer el delincuente se van a desviar al buzón de voz.

• Algunas compañías permiten revisar el buzón de voz desde otro celular. Esas compañías tienen un método de seguridad con cuatro dígitos, pero muchos usuarios usan contraseñas básicas como 1-2-3-4 y es así que terminan por robarte tu cuenta.

Luego sigue la estafa.

“De esta manera te despiertas en la mañana y ya no tienes tu cuenta de WhatsApp, empiezan a mandarle mensajes a todos tus contactos diciendo que tienes un accidente o urgencia”.

“Solicitan transferencias y empiezan a defraudar o extorsionar víctimas”.

En Ciudad de México tienen 30 robos o secuestros de WhatsApp al día de este tipo. En Chihuahua están cometiendo el mismo tipo de fraude.

Toma estas medidas de inmediato:

Elimina tu buzón de voz en el teléfono.

En Telcel llama al *264.

AT&T al *86.

En Movistar al 22123.

Muy posiblemente no tienes buzón de voz si no lo has activado, pero por seguridad mejor verifica llamando.

