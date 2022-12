Urgen a Juárez detener las donaciones del patrimonio municipal a otros municipios

Piden diputados un informe de los bienes muebles e inmuebles donados

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Integrantes de la 67 Legislatura, aprobaron la petición del diputado Gabriel García Cantú, mediante la cual se hizo un llamado al Presidente Municipal y al Cabildo del Municipio de Juárez, Chih., para que cesen las donaciones del patrimonio de Juárez a otros municipios, ya que a decir del iniciador, esto afecta la capacidad de atención de las necesidades de los juarenses.

Asimismo, luego de aprobarse las mociones de la diputada Marisela Terrazas Muñoz y del diputado Gustavo De la Rosa Hickerson, se pidió un informe sobre cuáles han sido las donaciones de bienes muebles e inmuebles que se han realizado por parte del municipio y si estas han llevado el debido proceso, entre esto, la aprobación por parte del Cabildo.

El Legislador resaltó que es de suma importancia la colaboración entre municipios, siempre y cuando estas no estén por encima de las necesidades de los propios habitantes, en este caso, de Ciudad Juárez y sus seccionales.

Resaltó que, a través de diversos medios de comunicación, se dio cuenta de una serie de donaciones que el Alcalde de la ciudad fronteriza ha realizado a diferentes municipios, a pesar de las carencias del lugar que representa.

“Estamos de acuerdo que las donaciones deben realizarse sin perjudicar los intereses de los juarenses, no es posible que no tengamos ambulancias disponibles para las emergencias mientras que nuestro presidente municipal opta por regarlas, no es posible que Juárez siga batallando con la recolección de basura mientras el alcalde regala camiones de este tipo, no es posible seguir teniendo la ciudad en la oscuridad cuando se regalan más de dos mil luminarias”, resaltó el Legislador.

Indicó que es irónico e inadmisible, que no se estén cubriendo situaciones de primera necesidad de las y los ciudadanos, mientras quien gobierna pretende darse a conocer en el resto del Estado con los recursos propios del municipio de Juárez; culminó.

