Sostiene Benjamín Carrera condiciones económicas favorables para México por políticas de la 4T

Consideró que los resultados se deben a las políticas de AMLO

Chihuahua, Chih, (ADN/Adriana Saucedo). El diputado de Morena, Benjamín Carrera Chávez, consideró que existen condiciones óptimas en materia económica, ante los comentarios más pesimistas y vaticinios de caos con la Cuarta Transformación, “iniciamos este año en condiciones financieras envidiables para la mayoría de las economías actualmente”, indicó el diputado.

Recordó que las circunstancias han sido adversas para la economía global, ante la antesala de lo que economistas advierten como una recesión, las consecuencias de una parálisis económica por el COVID19 en 2020 y la guerra en Ucrania y sanciones que han derivado en Europa y Asia, México ha salido avante en este camino.

El legislador consideró que estos resultados se deben principalmente al manejo de la economía interna del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el impacto que ha tenido la política de Bienestar en millones de mexicanos, lo que ha generado una estabilidad económica basada en consumo, pues de acuerdo a con el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (Imcpmi), el consumo privado registró un aumento en términos reales de 0.2 por ciento durante octubre frente al mes inmediato anterior, cuando registró un crecimiento de 0.3 % (datos actuales), logrando así cuatro meses consecutivos al alza.

De igual formal el aumento exponencial del salario mínimo, que este año incrementó de 172.87 a 207.44 pesos diarios; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 260.34 a 312.41 pesos diarios; un incremento de 20%, que antes de la 4T, era poco más de 80 pesos.

Se trata de una estabilidad escalonada, explicó el diputado, que ha derivado también en un apreciación del peso mexicano frente al dólar, y que ha sido estable desde 2018 que la 4T tomó las riendas de México, al día de hoy el dólar no rebasa los 20 pesos, se mantiene en 19 pesos con variantes; “Contrario a lo que decían los adversarios, el peso no solo no se ha devaluado, si no que es de las monedas más fuertes frente al dólar”, sostuvo.

Aunque desde las vocerías de la oposición en distintos frentes insistan en una desgracia económica y un desastre financiero por las políticas de López Obrador, la realidad es que tenemos una economía estable y confiable, México es hoy uno de los principales merados de inversión, gracias a la confianza que se ha consolidado al exterior.

