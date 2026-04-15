Se reúne Maru Campos con gobernadores del Bajío para intercambio de estrategias

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Mandatarios estatales dialogan sobre programas y acciones de gobierno en Ciudad de México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, sostuvo una reunión de trabajo con sus homólogos de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, con el objetivo de intercambiar experiencias y estrategias de gobierno.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de Aguascalientes en la capital del país, donde participaron la gobernadora Tere Jiménez, de Aguascalientes; Libia Denisse García, de Guanajuato; y Mauricio Kuri, de Querétaro.

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Durante la reunión, los mandatarios analizaron programas implementados en sus respectivas entidades, con énfasis en acciones que han generado impacto en la población.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que el encuentro permitió compartir información sobre políticas públicas y resultados obtenidos en cada estado, en un ejercicio de coordinación interestatal.

“Este encuentro fue muy fructífero, ya que intercambiamos información sobre los programas que cada uno desarrolla en sus respectivos estados”

Asimismo, indicó que las acciones impulsadas en estas entidades se traducen en beneficios directos para la ciudadanía, al fortalecer áreas clave de desarrollo.

La reunión forma parte de los mecanismos de diálogo entre gobiernos estatales, orientados a replicar buenas prácticas y fortalecer la gestión pública en distintas regiones del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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