Prevén posible reapertura de la frontera para exportación de ganado en julio

Publicidad - LB2 -

Autoridades estatales señalan avances en negociaciones con Estados Unidos.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, Mauro Parada Muñoz, informó que existe la posibilidad de reabrir la frontera para la exportación de ganado el próximo 7 de julio, tras las gestiones realizadas con autoridades de Estados Unidos.

El funcionario explicó que este escenario deriva de las mesas de trabajo y diálogo binacional, donde se han revisado condiciones sanitarias y protocolos necesarios para reactivar el cruce de ganado hacia el mercado estadounidense.

- Publicidad - HP1

Asimismo, indicó que representantes del sector ganadero de Chihuahua mantienen presencia en Washington para dar seguimiento a las negociaciones, con el objetivo de concretar la reapertura en el corto plazo.

Parada Muñoz agregó que en la entidad ya se cuenta con la visita de autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y veterinarios de Texas, quienes evalúan los procesos sanitarios aplicados en el estado.

“Existe la posibilidad de una reapertura de la frontera para la exportación de ganado el próximo 7 de julio”

El titular de la SDR señaló que se espera que en los próximos días se oficialice esta decisión, lo que permitiría avanzar en la preparación logística y operativa del sector ganadero.

Cabe señalar que la reapertura de la frontera representa un tema clave para Chihuahua, considerado uno de los principales exportadores de ganado en México, por lo que su reactivación tendría impacto directo en la economía del sector primario estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.