Convoca Cultura a participar en el Premio Chihuahua 2026 en artes y ciencias

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La convocatoria estará abierta hasta el 26 de junio y otorgará un premio de 100 mil pesos.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del estado lanzó la convocatoria para participar en la edición 2026 del Premio Chihuahua “Vanguardia en Artes y Ciencias”, dirigido a reconocer trabajos originales en diversas disciplinas artísticas y científicas.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 26 de junio y contempla la participación en áreas como Ciencias Tecnológicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales, Literatura, Artes Visuales, Música, Periodismo y Artes Escénicas.

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Podrán participar personas mayores de 18 años con residencia mínima de cinco años en el estado, así como chihuahuenses que actualmente radiquen en otras entidades del país.

Los trabajos deberán ser inéditos y de creación original, sin ser copia de obras existentes, y deberán entregarse en formato físico dentro de un sobre cerrado y sellado, conforme a los lineamientos establecidos.

La dependencia informó que cada disciplina contará con un jurado integrado por tres especialistas, cuyos nombres se darán a conocer una vez concluido el proceso de evaluación.

El premio consiste en un estímulo económico único de 100 mil pesos, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo en el mes de noviembre.

La Secretaría de Cultura indicó que el jurado podrá declarar desierto el reconocimiento en caso de no contar con propuestas que cumplan con los requisitos o méritos establecidos, como parte del proceso de evaluación académica y artística.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la dependencia en la ciudad de Chihuahua o comunicarse a los números oficiales, en el marco de una convocatoria que busca impulsar la producción cultural y científica en la entidad.

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