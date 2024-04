Se prevén fuertes vientos de hasta 85 km/h generarán tolvaneras en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Protección Civil advierte sobre fuertes vientos en Chihuahua. Medidas preventivas recomendadas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante los fuertes vientos que se esperan en gran parte del estado de Chihuahua para la tarde de hoy y el martes 9 de abril. Con ráfagas de hasta 85 km/h, los vientos podrían generar tolvaneras en diversas localidades, debido a la aproximación del sistema frontal número 45 al territorio estatal.

Ante esta situación, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada de las previsiones en su zona y a seguir las medidas preventivas de seguridad recomendadas por la CEPC. Entre estas medidas se encuentran no salir de casa si no es necesario, asegurar láminas, techos, malla sombras, puertas y ventanas, y cerciorarse de que objetos propensos a desprenderse estén bien sujetos. También es importante alejarse de cornisas, muros o árboles, tomar precauciones en edificaciones en construcción o en mal estado físico, y no circular por lugares peligrosos durante las ráfagas de viento.

Asimismo, se recomienda no realizar fogatas ni arrojar colillas de cigarro encendidas, ya que podrían desencadenar incendios de gravedad. Es fundamental manejar con precaución, encender las luces intermitentes en caso de tolvaneras y, en caso de emergencia, llamar al 9-1-1 para recibir asistencia. Para el martes, se esperan vientos de 65 a 75 km/h en diversas localidades del estado, con condiciones similares en otras zonas.

En el resto del estado, las ráfagas oscilarán entre los 45 y 55 km/h, con lluvias escasas y aisladas previstas en algunas áreas específicas. Ante esta situación, se insta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones de Protección Civil y a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes y daños materiales. Es importante recordar que la prevención y la prudencia son clave para enfrentar eventos climáticos extremos como los pronosticados en los próximos días en Chihuahua.

