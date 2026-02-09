Revisan resultados de operativos conjuntos en Mesa Estatal de Seguridad

Publicidad - LB2 -

Destacan desarticulación de grupo criminal y aseguramientos en la región serrana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades de los tres niveles de Gobierno revisaron los resultados de los operativos conjuntos implementados en la región serrana del estado, con el objetivo de preservar el orden y la tranquilidad de la población, durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, realizada en Palacio de Gobierno.

En el encuentro se informó que, como resultado del trabajo coordinado con instancias federales, en el municipio de Guachochi se logró la desarticulación de un grupo criminal, con el aseguramiento de armas de alto poder, entre ellas un rifle calibre .50 milímetros y una ametralladora calibre 5.56, así como cartuchos útiles, más de un millón de pesos en efectivo, diversos vehículos —uno de ellos blindado— y la detención de varias personas.

Durante la sesión también se revisaron acciones de seguridad implementadas en otros municipios de la zona serrana, como parte de la estrategia para contener hechos delictivos y reforzar la presencia institucional en regiones de alta complejidad geográfica.

A la reunión asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; así como los comandantes de la 5/a y 42/a Zonas Militares, Felipe González y David López, respectivamente.

También participaron la delegada de Programas del Bienestar, Mayra Chávez; el delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Badillo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; y Zaira Carrasco, en representación del Instituto Nacional de Migración.

Las autoridades reiteraron que la coordinación interinstitucional continuará de manera permanente, como eje central para fortalecer la seguridad y garantizar la paz en las distintas regiones del estado.

