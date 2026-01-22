Reportan enfrentamiento armado con explosivos en la carretera Ojinaga-Aldama

Publicidad - LB2 -

Autoridades estatales confirmaron un choque entre grupos criminales; hasta el momento no se ha informado sobre personas muertas o heridas.

Ojinaga, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades policiacas del estado reportaron un enfrentamiento entre grupos criminales en la carretera Ojinaga-Aldama, donde además se habría registrado el uso de un dron para el lanzamiento de explosivos, así como la colocación de poncha-llantas para dificultar el acceso de las fuerzas de seguridad.

Hasta el cierre de esta información, no se ha dado a conocer el saldo oficial del enfrentamiento, por lo que se desconoce si hay personas fallecidas o lesionadas tras los hechos registrados en esta vía de comunicación del oriente del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades no han confirmado la identidad de los grupos involucrados, aunque en la región se mantiene una disputa criminal activa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea, por lo que se presume que estas organizaciones podrían estar relacionadas con el nuevo episodio de violencia.

Testigos señalaron que civiles armados se enfrentaron sobre la carretera que conecta Aldama con Ojinaga, generando momentos de tensión y obligando a automovilistas a detener su circulación mientras se desarrollaban los hechos.

Las corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, así como para establecer un parte oficial sobre los daños, víctimas y responsables de este enfrentamiento armado.

La carretera Ojinaga-Aldama se ha consolidado en los últimos meses como un punto recurrente de conflictos armados, ya que tan solo durante el presente mes seis cuerpos sin vida han sido localizados en distintos tramos de esta ruta, hechos que continúan bajo investigación por parte de las autoridades estatales.

