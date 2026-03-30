Reitera Desarrollo Rural medidas para prevenir incendios forestales en Semana Santa

Autoridades exhortan a evitar uso de fuego y reportar siniestros durante periodo vacacional.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) llamó a la población a reforzar medidas preventivas para evitar incendios forestales durante el periodo vacacional de Semana Santa, ante el incremento de actividades al aire libre.
A través de la Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales, autoridades estatales advirtieron sobre los riesgos del uso indebido del fuego en zonas abiertas y boscosas, donde la acumulación de material vegetal puede propiciar siniestros.
“Invitamos a toda la población a tomar medidas preventivas y, de ser posible, evitar el uso del fuego en áreas donde exista material vegetal”.
Entre las principales recomendaciones se encuentra no arrojar colillas de cigarro, evitar encender fogatas, no realizar quemas innecesarias y no dejar basura en espacios naturales, acciones que pueden detonar incendios.
El Gobierno del Estado informó que mantiene una campaña de difusión en carreteras y distintos puntos de la entidad, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención.
“Lo más importante es reportar de inmediato cualquier incendio al 9-1-1 o al 800 737 00 00”.
Asimismo, se enfatizó que la ciudadanía no debe intentar combatir incendios por cuenta propia, ya que estas labores corresponden a brigadas especializadas.
Estas brigadas están integradas por personal de la SDR, Protección Civil, la Comisión Nacional Forestal y voluntarios, quienes trabajan de manera coordinada para atender emergencias.
Las autoridades reiteraron que la prevención y la participación ciudadana son clave para proteger los recursos naturales, especialmente durante temporadas de alta afluencia en zonas forestales.
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