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Reitera Desarrollo Rural medidas para prevenir incendios forestales en Semana Santa

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POR Redacción ADN / Agencias
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Autoridades exhortan a evitar uso de fuego y reportar siniestros durante periodo vacacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) llamó a la población a reforzar medidas preventivas para evitar incendios forestales durante el periodo vacacional de Semana Santa, ante el incremento de actividades al aire libre.

A través de la Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales, autoridades estatales advirtieron sobre los riesgos del uso indebido del fuego en zonas abiertas y boscosas, donde la acumulación de material vegetal puede propiciar siniestros.

“Invitamos a toda la población a tomar medidas preventivas y, de ser posible, evitar el uso del fuego en áreas donde exista material vegetal”.

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Entre las principales recomendaciones se encuentra no arrojar colillas de cigarro, evitar encender fogatas, no realizar quemas innecesarias y no dejar basura en espacios naturales, acciones que pueden detonar incendios.

El Gobierno del Estado informó que mantiene una campaña de difusión en carreteras y distintos puntos de la entidad, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención.

“Lo más importante es reportar de inmediato cualquier incendio al 9-1-1 o al 800 737 00 00”.

Asimismo, se enfatizó que la ciudadanía no debe intentar combatir incendios por cuenta propia, ya que estas labores corresponden a brigadas especializadas.

Estas brigadas están integradas por personal de la SDR, Protección Civil, la Comisión Nacional Forestal y voluntarios, quienes trabajan de manera coordinada para atender emergencias.

Las autoridades reiteraron que la prevención y la participación ciudadana son clave para proteger los recursos naturales, especialmente durante temporadas de alta afluencia en zonas forestales.

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