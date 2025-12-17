Refuerza Gobierno del Estado acciones de sanidad agropecuaria en Chihuahua durante 2025

Inversión conjunta con la Federación alcanzó cerca de 150 mdp para proteger la producción pecuaria, agrícola y acuícola
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado fortaleció durante 2025 las acciones de sanidad agropecuaria en Chihuahua, mediante programas de manejo, control, protección y erradicación de agentes que afectan la producción del campo, con el objetivo de preservar la competitividad y el estatus sanitario de la entidad.
A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, y en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, se ejerció una inversión conjunta cercana a los 150 millones de pesos, de los cuales más de 74 millones fueron aportados por la administración estatal, como parte de una estrategia integral de atención al sector.
En el rubro de campañas zoosanitarias, el Estado destinó más de 32 millones de pesos para mantener y mejorar el estatus sanitario del hato ganadero, con especial énfasis en la vigilancia, control y erradicación de la tuberculosis y la brucelosis bovina, enfermedades que representan un riesgo para la exportación y la salud pública.
De manera complementaria, se realizaron inspecciones regionales para el control de la garrapata del ganado, así como campañas de vacunación orientadas a mantener zonas libres de rabia, particularmente en regiones donde existe presencia del murciélago hematófago.
También se reforzó la vigilancia contra el gusano barrenador del ganado, mediante adecuaciones a la estación cuarentenaria de Escalón y acciones de capacitación dirigidas a médicos veterinarios, técnicos y productores, con el fin de fortalecer la detección oportuna y la respuesta sanitaria.
En apoyo al sector apícola, se distribuyeron tratamientos para colmenas afectadas por varroasis, una enfermedad que impacta de manera severa a las abejas y que representa un riesgo para la polinización y la producción agrícola.
En materia fitosanitaria, se invirtieron más de 20 millones de pesos en campañas de prevención y control de plagas, lo que permitió contener la palomilla de la manzana y reforzar el manejo sanitario de cultivos estratégicos como chile, tomate, algodón, maíz y frijol.
Finalmente, en el sector acuícola, se destinaron más de 2 millones de pesos para la prevención y control de enfermedades en organismos acuáticos, como parte de las acciones para proteger la producción y fortalecer la sanidad en todas las ramas del sector agropecuario de Chihuahua.
