Reconocen autoridades de Estados Unidos trabajo de Chihuahua contra gusano barrenador

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Destacan coordinación binacional y fortalecimiento de protocolos sanitarios en el estado.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), reconocieron el trabajo del Gobierno de Chihuahua en el combate al gusano barrenador del ganado (GBG), tras una visita de evaluación realizada en la entidad.

La Secretaría de Desarrollo Rural estatal informó que la comitiva estadounidense realizó recorridos del 13 al 17 de abril para revisar los protocolos de inspección, control y vigilancia sanitaria implementados en el estado, como parte de un seguimiento técnico a las acciones en materia pecuaria.

“Se reconoció la disposición, el compromiso y el trabajo que el Gobierno del Estado ha demostrado en materia sanitaria”, señalaron integrantes de la delegación.

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Durante la agenda de trabajo se llevaron a cabo supervisiones en campo, revisión de documentación técnica y reuniones de coordinación interinstitucional, además del seguimiento a estrategias de prevención y respuesta ante la presencia del GBG.

La delegación fue encabezada por Laura Evans, jefa de veterinarios de USDA-APHIS, quien destacó la coordinación efectiva entre instituciones y la comunicación operativa, elementos que permitieron atender de manera ágil los requerimientos técnicos durante la visita.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, subrayó que el proceso de evaluación confirmó la relevancia del personal especializado que trabaja en la preservación del estatus sanitario, en un contexto de colaboración con el sur de Estados Unidos.

Asimismo, representantes del sector ganadero y autoridades sanitarias federales coincidieron en que las acciones implementadas en Chihuahua pueden servir como modelo para otras regiones fronterizas, debido al fortalecimiento de protocolos y buenas prácticas en los últimos años.

En un plazo de hasta 20 días, las autoridades estadounidenses emitirán un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones específicas, con el propósito de continuar mejorando las estrategias de prevención, control y vigilancia del gusano barrenador en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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