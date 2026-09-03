Reconoce Maru Campos avances del programa contra desnutrición infantil en Chihuahua

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La Gobernadora destacó que la estrategia intersectorial fue reconocida con el Premio de Innovación Pública NovaGob México 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos reconoció los resultados del Programa Intersectorial para la Atención a la Desnutrición Infantil, durante una reunión sostenida en Palacio de Gobierno con el equipo responsable de esta estrategia estatal.

La mandataria destacó que el proyecto ha permitido consolidar un modelo de atención que ya es considerado referente nacional, al estar enfocado en mejorar la salud, el desarrollo y la calidad de vida de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

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El programa fue distinguido con el Premio de Innovación Pública NovaGob México 2026, reconocimiento que, de acuerdo con el Gobierno del Estado, refleja el alcance del trabajo interinstitucional realizado para atender la desnutrición infantil en Chihuahua.

Durante el encuentro, Campos señaló que los resultados obtenidos son producto de la coordinación entre distintas áreas de gobierno y personal especializado, particularmente en la detección, intervención y seguimiento de casos.

El equipo responsable de la estrategia expuso los avances del programa, que busca unir capacidades institucionales y conocimiento técnico para atender a menores con diagnóstico de desnutrición, especialmente en regiones con mayores condiciones de vulnerabilidad.

La directora del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, Sandra Caraveo, junto con las doctoras Alejandra García y Diana Manzanera, participaron en la reunión y destacaron el respaldo otorgado para estructurar un esquema transversal de atención.

De acuerdo con lo informado, la estrategia tiene especial énfasis en la región serrana, donde se busca reforzar la identificación oportuna de niñas y niños con desnutrición y dar seguimiento a su evolución mediante acciones coordinadas.

La Gobernadora refrendó su respaldo para continuar fortaleciendo el programa y ampliar su alcance hacia las zonas que presentan mayores necesidades de atención infantil.

Posteriormente, Maru Campos sostuvo una reunión con el secretario de Salud, Gilberto Baeza, para revisar los avances de esta y otras iniciativas implementadas en la entidad, entre ellas MediChihuahua, con el propósito de garantizar atención integral y de calidad para las familias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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