Registra Parque Central anidación exitosa de ganso canadiense en Ciudad Juárez

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El recinto documentó por segundo año consecutivo una nidada de esta especie migratoria en humedales del desierto chihuahuense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Parque Central de Ciudad Juárez registró por segundo año consecutivo una nidada exitosa de ganso canadiense, especie migratoria que utiliza los humedales del desierto chihuahuense como zona de resguardo durante la temporada invernal.

El ganso canadiense, identificado científicamente como Branta canadensis, recorre miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, por lo que la presencia y anidación de esta especie en el recinto refuerza la relevancia ambiental del parque.

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De acuerdo con la información difundida, este registro representa hasta el momento el único caso documentado en México de una nidada exitosa de ganso canadiense en estas condiciones.

El resultado se atribuye al trabajo continuo de monitoreo, manejo y conservación que se realiza en el Parque Central para proteger a la fauna silvestre que habita o transita por el espacio.

Como parte de estas acciones, el recinto cuenta con cuatro zonas de descanso distribuidas estratégicamente, las cuales están equipadas con señalética educativa para orientar a los visitantes sobre el cuidado de las especies.

El equipo especializado del parque mantiene además un programa de monitoreo permanente, cuyos datos son compartidos en plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist.

El Parque Central también impulsa actividades de educación ambiental para promover entre la comunidad una convivencia responsable con la fauna silvestre y fortalecer la cultura de conservación.

Las autoridades del recinto pidieron a la ciudadanía no alimentar a los gansos ni a otras especies silvestres, debido a que el personal del parque proporciona las condiciones necesarias para su nutrición.

Alimentar a estas aves con comida ajena a su dieta puede afectar su salud, alterar sus patrones migratorios y modificar su comportamiento natural dentro del ecosistema.

El Parque Central invitó a las familias juarenses a disfrutar de la fauna de manera responsable, mantener una distancia respetuosa y atender las indicaciones del personal y la señalética instalada en las áreas de descanso.

Con estas acciones, el espacio público refrendó su compromiso con la preservación de la biodiversidad local y con la protección de especies migratorias que encuentran refugio en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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