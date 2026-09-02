InicioEstado

Alerta Desarrollo Rural sobre prácticas erróneas ante gusano barrenador del ganado

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La dependencia llamó a productores pecuarios a evitar remedios caseros y reportar de inmediato heridas sospechosas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) llamó a las y los productores pecuarios a evitar prácticas caseras o no recomendadas al atender heridas sospechosas de gusano barrenador del ganado.

La dependencia advirtió que estas acciones, además de no eliminar las larvas, pueden agravar las lesiones, provocar infecciones y poner en riesgo la salud y la vida de los animales.

- Publicidad - HP1

Entre las prácticas que deben evitarse se encuentran la aplicación de aceite de motor, creolina, cloro u otros desinfectantes, así como colocar sal, azúcar, café o chile directamente sobre la herida.

La SDR también pidió no utilizar productos tóxicos o insecticidas no autorizados para este fin, debido a que pueden generar daños adicionales en el animal o complicar la atención veterinaria.

La dependencia señaló que tampoco se deben cerrar heridas con suturas o vendas sin atención adecuada, retirar larvas directamente con las manos, emplear humo, gasolina o fuego, ni dejar lesiones sin atención.

Asimismo, exhortó a evitar la automedicación del animal y acudir con personal veterinario ante cualquier sospecha, con el fin de recibir orientación adecuada y reducir riesgos sanitarios.

La información forma parte de las capacitaciones permanentes que se realizan con productores de distintas regiones del estado, enfocadas en fortalecer la prevención, vigilancia y detección oportuna del gusano barrenador del ganado.

Durante estas jornadas se orienta al sector pecuario sobre la importancia de revisar diariamente a los animales, identificar heridas sospechosas, limpiar de manera adecuada y utilizar únicamente productos autorizados por autoridades sanitarias.

La SDR reiteró que el reporte inmediato de cualquier caso sospechoso es fundamental para proteger al ganado y evitar la propagación de esta enfermedad.

La dependencia subrayó que la atención temprana permite disminuir riesgos en las unidades de producción, por lo que insistió en no recurrir a remedios caseros y consultar al médico veterinario ante cualquier señal de alerta.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Gobiernos anteriores cancelaron el derecho de los jóvenes a la ciudad: Juan Carlos Loera

El candidato de Morena, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza habló con jóvenes...
Estado

Respalda Alejandro Pérez Cuéllar a migrantes y política exterior de Claudia Sheinbaum

Pide Diputado Federal respeto mutuo y la búsqueda de acuerdos que beneficien a México...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto