Alerta Desarrollo Rural sobre prácticas erróneas ante gusano barrenador del ganado

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La dependencia llamó a productores pecuarios a evitar remedios caseros y reportar de inmediato heridas sospechosas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) llamó a las y los productores pecuarios a evitar prácticas caseras o no recomendadas al atender heridas sospechosas de gusano barrenador del ganado.

La dependencia advirtió que estas acciones, además de no eliminar las larvas, pueden agravar las lesiones, provocar infecciones y poner en riesgo la salud y la vida de los animales.

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Entre las prácticas que deben evitarse se encuentran la aplicación de aceite de motor, creolina, cloro u otros desinfectantes, así como colocar sal, azúcar, café o chile directamente sobre la herida.

La SDR también pidió no utilizar productos tóxicos o insecticidas no autorizados para este fin, debido a que pueden generar daños adicionales en el animal o complicar la atención veterinaria.

La dependencia señaló que tampoco se deben cerrar heridas con suturas o vendas sin atención adecuada, retirar larvas directamente con las manos, emplear humo, gasolina o fuego, ni dejar lesiones sin atención.

Asimismo, exhortó a evitar la automedicación del animal y acudir con personal veterinario ante cualquier sospecha, con el fin de recibir orientación adecuada y reducir riesgos sanitarios.

La información forma parte de las capacitaciones permanentes que se realizan con productores de distintas regiones del estado, enfocadas en fortalecer la prevención, vigilancia y detección oportuna del gusano barrenador del ganado.

Durante estas jornadas se orienta al sector pecuario sobre la importancia de revisar diariamente a los animales, identificar heridas sospechosas, limpiar de manera adecuada y utilizar únicamente productos autorizados por autoridades sanitarias.

La SDR reiteró que el reporte inmediato de cualquier caso sospechoso es fundamental para proteger al ganado y evitar la propagación de esta enfermedad.

La dependencia subrayó que la atención temprana permite disminuir riesgos en las unidades de producción, por lo que insistió en no recurrir a remedios caseros y consultar al médico veterinario ante cualquier señal de alerta.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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