Reconoce diputado Óscar Avitia a alumna como diputada infantil en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Entregan apoyo de 82 mil pesos a primaria del norponiente para mejorar sus instalaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Óscar Avitia Arellanes reconoció a una alumna de sexto grado de la escuela primaria “Octavio Paz”, seleccionada como Diputada Infantil 2026, durante un evento en el que también se entregó un apoyo económico al plantel educativo.

La estudiante Alison fue elegida para participar en la sesión especial del Congreso del Estado, en el marco del programa que promueve la participación cívica de niñas y niños, destacando su desempeño académico y compromiso.

- Publicidad - HP1

En el acto, el legislador del Distrito 03 realizó la entrega de 82 mil pesos, recurso que será destinado a mejoras en la infraestructura y condiciones de la escuela ubicada en el norponiente de la ciudad.

“A los padres de Alison les expresamos nuestro reconocimiento por su labor en la formación en valores de su hija”, expresó.

Durante la ceremonia, se resaltó que el desempeño de las y los estudiantes está vinculado a la formación en valores desde el entorno familiar, reflejándose en su participación activa dentro de la comunidad escolar.

El equipo docente, encabezado por la directora Selene González, recibió al legislador y autoridades presentes, quienes destacaron la importancia de invertir en espacios educativos para fortalecer el desarrollo académico.

Por su parte, la alumna agradeció la oportunidad de representar a la niñez juarense y expresó su interés por conocer el funcionamiento del Congreso, además de reconocer el apoyo de su familia y docentes.

Este tipo de iniciativas buscan fomentar la cultura cívica y fortalecer la participación de la niñez en asuntos públicos, al tiempo que se impulsan mejoras en la infraestructura educativa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.