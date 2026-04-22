Visita diputada Leticia Ortega escuela en Juárez y entrega apoyo económico

Publicidad - LB2 -

Alumna representará al Distrito 2 como diputada infantil; plantel recibe 82 mil pesos para mejoras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Leticia Ortega Máynez, visitó la Escuela Primaria Héctor Manuel Muela Reyes en Ciudad Juárez, donde conoció a la alumna Melissa Fernanda Aguilar, seleccionada como diputada infantil por un día, en el marco del programa organizado por el Congreso del Estado.

Durante su recorrido, la legisladora también realizó la entrega de un apoyo económico por 82 mil pesos, destinado a mejorar las condiciones del plantel y atender necesidades prioritarias en beneficio del alumnado.

- Publicidad - HP1

La representante explicó que la estudiante participará el próximo 30 de abril en una sesión especial en el Poder Legislativo, como parte de un ejercicio cívico enfocado en fomentar la participación de la niñez.

“Visité la escuela donde tuve el gusto de conocer a Melissa Fernanda Aguilar Flores, alumna que me representará como diputada infantil del Distrito 2”, expresó.

Durante la actividad, se destacó que las y los estudiantes participaron en un ejercicio organizado junto con autoridades electorales, en el que pudieron expresar sus opiniones sobre las necesidades de su escuela y su comunidad.

La diputada subrayó la importancia de estos espacios al señalar que la participación infantil fortalece la formación cívica y permite escuchar las voces de la niñez.

“Escucharlos y ver su entusiasmo siempre deja algo muy valioso”, señaló.

Directivos del plantel agradecieron la visita y el apoyo otorgado, al considerar que este tipo de acciones contribuyen al mejoramiento de las condiciones educativas.

La legisladora destacó que estas actividades permiten impulsar el desarrollo de niñas y niños, así como fomentar su interés en la vida pública desde temprana edad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.