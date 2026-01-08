Reconoce Comisión Permanente de Contralores avances de la Función Pública de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Destacan resultados en transparencia, rendición de cuentas e integridad durante el cierre de 2025.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (Contralores MX) reconoció los avances alcanzados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chihuahua al cierre de 2025, particularmente en transparencia, integridad y rendición de cuentas, de acuerdo con una evaluación difundida en su portal oficial.

El organismo nacional subrayó que estos resultados son consecuencia de un trabajo cercano a la ciudadanía, una vocación de servicio fortalecida y el impulso institucional basado en capacitación continua, trabajo en equipo y alianzas con distintos sectores de la sociedad.

Durante 2025, Chihuahua se posicionó como referente nacional al asumir la Coordinación Regional Noroeste de Contralores MX, además de fungir como sede de la Primera Asamblea del organismo y mantener una participación activa en el Sistema Estatal Anticorrupción.

En el mismo periodo, la entidad registró un récord histórico en la presentación de declaraciones patrimoniales, derivado de la campaña Cuentas Claras, así como el fortalecimiento de auditorías y la simplificación de trámites, orientadas a garantizar el uso responsable de los recursos públicos.

La SFP también destacó por el fortalecimiento de su vínculo social, mediante acciones como la apertura de espacios institucionales a la niñez, el impulso a la creatividad juvenil con el programa Transparencia en Corto, recorridos en la zona serrana con Contraloría Social, y su participación en causas sociales, culturales y deportivas.

El año concluyó con las Jornadas de Integridad y Anticorrupción, en las que se desarrollaron más de 80 actividades, reflejando —de acuerdo con el organismo— un esfuerzo colectivo para consolidar un gobierno más íntegro y transparente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación es un mecanismo nacional de coordinación entre los órganos de control y fiscalización de los tres órdenes de gobierno, encargado de vigilar el manejo de recursos públicos, promover la transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción en el servicio público.

