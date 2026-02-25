Rechaza PAN Chihuahua reforma electoral que omita infiltración criminal

Publicidad - LB2 -

Daniela Álvarez advierte que no respaldarán cambios que ignoren financiamiento ilícito en campañas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez Hernández, expresó que Acción Nacional no participará en una reforma electoral que, a su juicio, omita abordar la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.

La dirigente estatal manifestó su respaldo a la postura de la dirigencia nacional del partido y sostuvo que el país no atraviesa condiciones ordinarias para discutir modificaciones al sistema electoral, tras lo que calificó como la elección más violenta en la historia reciente.

“El PAN no se va a prestar a legitimar una reforma electoral que ignore la narcopolítica, el financiamiento ilegal y la impunidad que hoy amenazan a nuestra democracia”.

Álvarez señaló que existen indicios de financiamiento ilícito en campañas políticas, y consideró que el debate no debe centrarse únicamente en el número de legisladores o en la reducción del financiamiento público, sino en garantizar procesos libres de recursos de procedencia ilegal y de la intervención de grupos delictivos.

“Reducir el financiamiento público y no cerrar el paso al dinero criminal es abrirle la puerta al crimen organizado”.

La dirigente estatal sostuvo que cualquier propuesta de reforma electoral debe contemplar mecanismos estrictos de fiscalización en tiempo real, nulidad de elecciones cuando se acredite financiamiento criminal y sanciones severas contra partidos que postulen candidatos vinculados con el crimen organizado, incluida la posible pérdida de registro.

Finalmente, reiteró que el PAN Chihuahua respalda a sus legisladores federales en la discusión de la iniciativa de reforma electoral y afirmó que su partido mantendrá una postura firme en defensa del Estado de derecho y de elecciones limpias.

