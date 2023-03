Realizarán operativo conjunto los tres órdenes de Gobierno en bares para combatir la venta de drogas

Publicidad - LB3 -

Es prioridad del Estado emprender este tipo de acciones en establecimientos que venden bebidas alcohólicas.

Ciudad Juárez, Chih .- La Dirección de Gobernación Zona Norte, informó que funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, realizarán operativos en los diferentes bares de la ciudad, con el objetivo de inhibir el narcomenudeo y la venta de alcohol adulterado.

En rueda de prensa, el director de la dependencia, Alejandro Jiménez Vargas, dijo que es instrucción de la Gobernadora Maru Campos, mantener el orden en casa, por ello es prioridad para el Estado realizar estas acciones.

“Todas las corporaciones, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como la Fiscalía General del Estado, tenemos como prioridad salvaguardar la seguridad y el orden público”, puntualizó.

Carlos Manuel Salas, fiscal Zona Norte, mencionó que el operativo se hará de manera respetuosa, sin molestar a quienes acuden a los centros nocturnos: “no se trata de causarle molestias, pero sí cuidar a nuestros jóvenes, a las familias de esa violencia que generan los que distribuyen drogas, los llamados ‘dealers’, que trabajan impunemente en esos lugares”.

Simeón Esparza Peinado, subsecretario de Despliegue Policial de la SSPE, dijo que se ha tenido coordinación con personal de los tres órdenes de Gobierno en la implementación de medidas preventivas, no solo en la disuasión o intervención de delitos, sino en aquellos que pueden generar algún incidente, como la venta ilegal de alcohol o fiestas clandestinas.

“Hemos decidido ser parte de este operativo, ahora que estamos en el inicio de la temporada de vacaciones de Semana Santa, donde se empieza a tener una serie de eventos principalmente de jóvenes”, detalló el funcionario de la SSPE.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, invitó a los jóvenes juarenses a no consumir estupefacientes, pues al no haber consumidores no hay venta.

“Esperemos que pueda tener una reacción en contra de las personas que lo están vendiendo, pero más que nada estamos trabajando con el tema de la prevención, entonces necesitamos el apoyo de la ciudadanía”, precisó.

Al anuncio del operativo, asistió además el general Jorge Alberto Buchan Martínez, comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez.

