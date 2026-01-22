Lanza zar antidrogas de EU advertencia a cárteles desde frontera con Anapra

Publicidad - LB2 -

Sara Carter afirmó en Sunland Park que el combate al narcotráfico se intensificará y llamó a reforzar la cooperación internacional.

Sunland Park, N.M. (ADN/Arturo Hernández) – Desde la línea fronteriza entre Anapra, en Ciudad Juárez, y Sunland Park, Nuevo México, la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, envió un mensaje directo a las organizaciones criminales que operan en México, Centro y Sudamérica, al advertir que su operación enfrenta un escenario de cerco y presión internacional.

Carter, quien fue confirmada por el Congreso de Estados Unidos el pasado 6 de enero como la principal responsable de la política antidrogas de ese país, realizó una visita a la región de Nuevo México y El Paso, Texas, donde abordó los retos de seguridad asociados al tráfico de drogas en la frontera.

Durante su intervención, la funcionaria señaló que sustancias como el fentanilo y la cocaína continúan cobrando miles de vidas en Estados Unidos, fenómeno que atribuyó tanto a la adicción como a la violencia generada por la disputa entre grupos criminales por rutas y mercados.

“Les queda poco tiempo y sus días están contados”, expresó Carter al dirigirse en español a los cárteles de la droga.

La zar antidrogas sostuvo que las comunidades son las principales víctimas de estas organizaciones, al enfrentar extorsión, secuestros y otros delitos de alto impacto, lo que, dijo, obliga a una respuesta más firme y coordinada por parte de los gobiernos.

En ese contexto, subrayó que la cooperación internacional es un eje central para frenar el tráfico de drogas y la violencia asociada, especialmente en regiones fronterizas donde la actividad delictiva tiene impacto binacional.

Carter reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas en la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico, y consideró que el trabajo conjunto es clave para debilitar a los grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera.

