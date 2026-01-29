Realiza Andrea Chávez asamblea vecinal en colonia Manuel Valdez de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La senadora destacó la organización comunitaria y anunció recorridos casa por casa en el sector

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La senadora Andrea Chávez Treviño sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia Manuel Valdez, donde encabezó una asamblea vecinal realizada de manera espontánea en un parque del sector, como parte de sus actividades de cercanía territorial en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo expresado por la legisladora, el diálogo directo con la comunidad permitió escuchar inquietudes y fortalecer la organización vecinal, a la que calificó como un elemento clave para enfrentar el abandono y construir mejores condiciones de vida.

“Cuando el pueblo se organiza, no hay abandono que aguante ni futuro que no pueda cambiarse”.

Durante el encuentro, Chávez reiteró su compromiso de acompañar a la comunidad y aseguró que las y los habitantes del sector no están solos, al tiempo que se definió como una aliada permanente de las causas ciudadanas.

La senadora adelantó que continuará con recorridos casa por casa y puerta por puerta, con el objetivo de mantener contacto directo con la población, recoger planteamientos y dar seguimiento a las problemáticas que se presentan en distintas colonias de la ciudad.

El encuentro en la colonia Manuel Valdez forma parte de una estrategia de presencia territorial y organización comunitaria, mediante la cual la legisladora ha buscado reforzar el vínculo con la ciudadanía juarense y promover la participación social en asuntos públicos.