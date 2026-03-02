Publica SDR convocatoria para adquirir hasta 3 mil árboles frutales por productor

Publicidad - LB2 -

Programa “Cuenta Conmigo en el Campo” busca fortalecer la productividad agrícola en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) publicó la convocatoria para la adquisición de árboles frutales a través del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, con el propósito de impulsar la productividad agrícola en las distintas regiones del estado.

El esquema contempla un apoyo máximo por beneficiario de hasta 3 mil manzanos, así como mil unidades de higuera, granado y/o parra en maceta, tanto para personas físicas como morales vinculadas al sector rural.

El material vegetativo disponible incluye manzano #1 a raíz desnuda con altura mayor a 1.30 metros y manzano #2 a raíz desnuda con altura menor a 1.30 metros. Entre las variedades de manzano se encuentran golden delicious, top red, Granny Smith, John Downey, golden supreme y golden glory.

En el caso de higuera estarán disponibles las variedades black mission y kadota; para granado, la variedad wonderful; y en parra, cabernet sauvignon y shiraz, orientadas principalmente a la producción frutícola y vitivinícola.

Las personas interesadas deberán presentar documentación que acredite su vinculación con actividades del sector rural. La recepción de solicitudes inició con la publicación de la convocatoria y permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026 o hasta agotar existencias, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Los trámites pueden realizarse en las ventanillas ubicadas en la avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, así como en el Departamento de Agricultura, oficinas designadas y presidencias municipales a través del personal de Residentes adscrito a la SDR.

La dependencia estatal informó que para asesoría y aclaraciones, los solicitantes pueden acudir directamente a las oficinas correspondientes o comunicarse al teléfono 614 429 3300, en extensiones habilitadas en horario laboral.

