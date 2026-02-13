Propone Magdalena Rentería campaña permanente de donación de órganos en redes estatales

Publicidad - LB2 -

Exhorta a fortalecer la concientización y ampliar metas del programa de trasplantes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Magdalena Rentería Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para que el Gobierno de Chihuahua impulse una campaña permanente de concientización sobre la donación de órganos, tejidos y células a través de sus redes sociales oficiales.

La legisladora juarense señaló que recientemente el Hospital General Regional No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ciudad Juárez, reportó 13 procuraciones multiorgánicas y 12 de tejido, colocándose en el primer lugar nacional entre hospitales de segundo nivel en el programa de donación multiorgánica, lo que permitió beneficiar a decenas de pacientes en lista de espera.

- Publicidad - HP1

Rentería Pérez recordó que el Congreso estatal ya ha intervenido en este tema, al aprobar en 2023 una reserva para incrementar los recursos destinados al programa presupuestario de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, dentro del Presupuesto de Egresos 2024.

“Entonces, el Congreso de Chihuahua puede influir tanto en el aumento de recursos como en la promoción de una cultura de donación de órganos”.

Para el ejercicio fiscal vigente se asignó un presupuesto de 1 millón 310 mil 430 pesos, con la meta de beneficiar a 175 personas. La diputada consideró que una estrategia de difusión constante en plataformas digitales podría ampliar el alcance del programa y contribuir a superar las metas establecidas.

El exhorto plantea que la campaña institucional refuerce la sensibilización ciudadana sobre la importancia de la donación, así como la información respecto a los procedimientos legales y médicos, garantizando el apego a la normatividad vigente.

Finalmente, la legisladora subrayó que la iniciativa busca apoyar a las y los pacientes registrados en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes, mediante acciones que fortalezcan la cultura de la donación y contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.