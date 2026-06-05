Promueve SDR reforestación y huertos familiares en Feria Ambiental de Práxedis G. Guerrero

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La dependencia estatal entregó árboles y semillas para fortalecer las áreas verdes y fomentar el autoconsumo en los hogares.

Práxedis G. Guerrero, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) participó en la Feria Ambiental 2026 realizada en el municipio de Práxedis G. Guerrero, donde entregó recursos forestales y agrícolas con el propósito de impulsar la sustentabilidad, la reforestación y la producción de alimentos para autoconsumo.

Durante la jornada, la dependencia estatal distribuyó cerca de 150 árboles de ornato, sombra y frutales, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer las áreas verdes y contribuir a la conservación del entorno natural en la región.

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El enlace regional de la SDR, Miguel Núñez, informó que entre las especies entregadas se encuentran encino, fresno, pino ciprés y corona de Cristo, seleccionadas por su adaptación a las condiciones climáticas de la zona y su aporte al equilibrio ambiental.

“Durante el evento se donaron cerca de 150 árboles de ornato, sombra y frutales para fortalecer las áreas verdes y el ecosistema local”.

Además de las acciones de reforestación, la Secretaría entregó 100 cajas de semillas de hortalizas con el objetivo de fomentar la creación de huertos de traspatio y promover la producción de alimentos en los hogares.

La estrategia busca que las familias puedan cultivar verduras y otros productos para consumo propio, fortaleciendo prácticas de autoconsumo, alimentación saludable y aprovechamiento sustentable de los espacios domésticos.

La participación de la SDR en la Feria Ambiental forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para promover la educación ambiental, el desarrollo comunitario y la conservación de los recursos naturales, especialmente en municipios con vocación agrícola y rural.

Con estas actividades, la dependencia reiteró su compromiso de impulsar proyectos que favorezcan el cuidado del medio ambiente y contribuyan al bienestar de las comunidades chihuahuenses mediante prácticas sostenibles y de largo plazo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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