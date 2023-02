Promoverán cultura rarámuri en envolturas de chocolates Hershey’s a nivel mundial

Publicidad - LB3 -

Luisa Fernanda Martínez, fundadora del emprendimiento Sinibí Jipe, ganó el premio Her For She de la empresa Hershey’s, la cual promueve la visibilidad y reconocimiento de mujeres a través de la hermandad.

Chihuahua, Chih .- Her For She, que en español significa “De Ella para Ella”, es el movimiento de la empresa Hershey’s para reconocer a mexicanas extraordinarias que, a través de su labor, ayudan a muchas más mujeres.

En esta segunda edición, se premia el emprendimiento social de Luisa Fernanda Martínez, que comenzó en 2019 y ha marcado positivamente la vida de las familias de decenas de mujeres rarámuri, a través de la elaboración y comercialización de prendas de vestir inspiradas en la cultura rarámuri, que son confeccionadas por mujeres indígenas respetando sus tradiciones y procesos, y de esta forma generar mejores condiciones de vida para ellas y sus familias.

Para la cultura Rarámuri, Sinibí Jípe significa “Siempre Hoy”, lo cual sintetiza su forma de percibir el mundo, donde el presente es lo que importa, no hay lugar para todo aquello que no es indispensable para la vida.

Este proyecto es un claro ejemplo de la importancia de generar entornos de inclusión del sector social en la economía formal, así como fuentes de trabajo dignas, mediante vehículos legales que vayan acorde a los valores y forma de trabajar de las comunidades.

En el anuncio del galardón también estuvieron presentes Marcelina Bustillos Morales y Carmen Bustillos Bustillos, artesanas rarámuri; la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Angélica Granados Trespalacios; el director de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua, José Jesús Jordán Orozco y la presidenta de Consejo de Mujeres Empresarias, Jenny Jacinto.

Para mayor información, los detalles se encuentran en www.hershemx.com/luisa-martinez/.

