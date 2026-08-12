Presenta ASE informe anual de avances ante Comisión de Fiscalización

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La Auditoría Superior del Estado reportó más de mil 300 millones de pesos recuperados y 34 mil 401 acciones derivadas de auditorías.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso local el Informe Anual de Avances 2026, correspondiente al seguimiento de acciones derivadas de los procesos de revisión y fiscalización aplicados a entes públicos estatales y municipales.

Durante la reunión, el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, informó que de 2019 a la fecha se han realizado mil 362 auditorías y revisiones, de las cuales se desprendieron 11 mil 862 observaciones y 34 mil 401 acciones y recomendaciones.

“Como resultado de los procesos de fiscalización se han logrado recuperaciones por más de mil 300 millones de pesos a favor de las haciendas públicas estatal y municipales”.

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El informe también incluyó el avance en materia de responsabilidades administrativas y penales. De acuerdo con lo expuesto ante las y los legisladores, la ASE ha presentado 2 mil 766 denuncias administrativas y 161 denuncias penales por irregularidades detectadas durante auditorías.

Las y los integrantes de la Comisión de Fiscalización plantearon cuestionamientos sobre el seguimiento de las observaciones emitidas, particularmente en el caso de los municipios. En respuesta, se informó que las acciones determinadas por el órgano fiscalizador han sido notificadas en su totalidad.

“Las recomendaciones presentan un nivel de atención del 24 por ciento”.

Otro de los temas abordados fue el seguimiento a contratos de prestación de servicios celebrados por dependencias estatales. Acosta Félix señaló que dichos instrumentos serán considerados dentro de la fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2025.

En la sesión participaron la diputada presidenta de la comisión, Leticia Ortega Máynez; las diputadas Carla Rivas y Alma Portillo; los diputados Carlos Olson y Saúl Mireles, así como el diputado Arturo Medina, quien intervino de manera remota.

Las y los legisladores destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y seguimiento del gasto público, con el objetivo de ampliar los controles institucionales, mejorar la transparencia y reforzar la rendición de cuentas en el estado de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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